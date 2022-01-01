Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Ростовский зоопарк с сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, повысил цены на входные билеты для посетителей, сообщается на сайте зверинца.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Обитатель зоопарка

Так, билет на одно посещение теперь будет стоить 550 рублей, для детей от пяти до десяти лет — 150 рублей. Цены на экскурсии и парковку останутся прежними.

ИА REGNUM сообщало, что повышении стоимости входных билетов в зоопарк Ростова-на-Дону до 200 рублей (взрослые) и 100 рублей (дети в возрасте от пяти до десяти лет) было в мае 2016 года. Затем входной билет для взрослых подорожал до 350 рублей.