Торонто, Канада, 1 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Toronto Raptors Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Игра проходила на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой хозяев со счетом 116:108.

Самым результативным игроком встречи стали разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 31 очко и девятью результативными передачами.

У «Клипперс» наиболее результативным оказался форвард Маркус Моррис, который набрал в матче 20 очков.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 4 января примет у себя клуб «Нью-Йорк Никс», а «Клипперс» 2 января также на домашнем паркете встретится с командой «Бруклин Нетс».