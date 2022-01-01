Москва, , 13:20 — REGNUM Совершавшая обход сотрудница коммунальной компании обнаружила самодельное взрывное устройство возле автомобильного моста в 17 микрорайоне Зеленограда. Об этом 1 января передает Telegram-канал «112».

Эксперты установили, что зажигательная смесь изготовлена из серы, алюминиевой пудры и других компонентов. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ.

Ранее один из жильцов многоэтажного дома на северо-востоке Москвы обнаружил в подъезде подозрительное устройство, прикрепленное к батарее. Человека, который заложил устройство, уже задержали.