Чита, , 13:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 194 (+120 за минувшие сутки).

Борьба с коронавирусом Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Вместе с тем 85 564 пациента (+193 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2 180 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 95 (за сутки данные не изменились) находятся в тяжёлом состоянии, 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-8 за сутки).

Читайте также: Забайкалье потеряло ещё девять пациентов с COVID-19