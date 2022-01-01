Москва, , 13:14 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области, которые высказались против выступления Тилля Линдеманна — лидера немецкой музгруппы Rammstein. Об этом сообщается на официальном сайте.

Активисты попросили противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в СКР по поводу мероприятия с участием Линдеманна, намеченного на январь.

Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в РФ из-за скандальных песен и клипов. Они также привели высказывание Бастрыкина в интервью «Российское газете» о «гибридной войне, которую ведут против РФ некоторые западные институты» и которой «необходимо дать отпор».