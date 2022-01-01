Сальск, Ростовская область, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области в канун Нового года один человек пострадал от хлопка газа в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Газовый вентиль Lenobl.ru

Инцидент случился в 15:50 мск на улице Островского в Сальске. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошёл в квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Взрывной волной повредило окна квартиры и балкона. Ожоги верхних конечностей получила девушка.

Спасатели уточнили, что эвакуация жильцов не понадобилась. На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы.