Сальск, Ростовская область, 1 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ростовской области в канун Нового года один человек пострадал от хлопка газа в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

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Инцидент случился в 15:50 мск на улице Островского в Сальске. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошёл в квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Взрывной волной повредило окна квартиры и балкона. Ожоги верхних конечностей получила девушка.

Спасатели уточнили, что эвакуация жильцов не понадобилась. На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы.