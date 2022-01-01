Оренбург, 1 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади им. Ленина нынешней зимой не удалось залить каток. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Http://www.muchampion.ru Каток

Каток должен был стать одним из украшений площади в новогоднем городке, открытом 25 декабря. Но в процессе заливки оказалось, что лёд не появляется. Не помогли ни усилия организаторов, ни погода с температурой ниже минус 25 градусов.

По предварительным данным, причиной такого явления оказалась бесхозная ветка коммуникации, из которой идёт тёплый воздух. Данный факт подтвердили и специалисты тепловых сетей. Но сейчас исправить это невозможно как из-за зимы, так и из-за работы новогоднего городка.

«Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в мэрии.