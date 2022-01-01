Мемфис, США, , 13:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 118:105.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Джа Морант, который набрал в матче 30 очков.

В составе «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался защитник Деррик Уайт, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 15 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Мемфис» 4 января сыграет в гостях с клубом «Бруклин Нетс», а «Сан-Антонио» 2 января также на выезде встретится с командой «Детройт Пистонс».