Москва, , 13:02 — REGNUM Российские медики подтвердили 847 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 1 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число летальных исходов пришлось на Москву (67), Санкт-Петербург (56), Подмосковье (46) и Красноярский край (38). За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 309 707 человек.

Суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 900 случаев впервые с 6 октября 2021 года. Максимальная смертность наблюдалась в середине ноября, тогда ежедневно от COVID-19 умирало до 1254 человек.

Коллективный иммунитет в России составляет 61,8%. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 74,5 млн граждан.

По предварительным данным, в декабре 2021 года смертность от всех причин в России снизилась на 19,6% в сравнении с ноябрём. При этом в период с января по ноябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года смертность оказалась выше на 18,5%.

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