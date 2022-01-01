Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пожелал счастливого года горожанам, встретившим Новый год у главной городской ёлки.

Бенгальские огни agnesliinnea

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«Пусть Новый год будет счастливым и щедрым на радость и улыбки», — отметил сити-менеджер областного центра.

Ростовчан с праздником поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также лучшие городские коллективы. После боя курантов ночное небо озарили десятки праздничных залпов.