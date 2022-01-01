Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве на ИВЛ из-за COVID-19 находятся 540 человек. Об этом 1 января сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице России.

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За минувшие сутки в мегаполисе выявлены 2 тыс. 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 560 человек. На ИВЛ — 540 человек.

Выздоровели еще 2 тыс. 358 пациентов после прохождения лечения.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 млн 871 тыс. 054.

В столице скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19.