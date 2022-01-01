Барнаул, , 12:45 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 1 января 2022 года, протестирован за сутки 4341 человек, выявлены 404 новых носителя. Это на 10 человек меньше, чем накануне, но и тестов сделано меньше — на 2920.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 60 за сутки (всего 5647).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 021 (+34 за сутки) и 85 760 (+328 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 417 человек (-6 за сутки). Из них 185 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8053 человека, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 119 787 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 100 872 человек (+637 за сутки).

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