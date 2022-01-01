Москва, 1 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 19 751 за истекшие сутки. 1 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Суточный прирост числа новых случаев оказался минимальным с 22 сентября 2021 года. С этой даты до конца года суточная заражаемость COVID-19 в России держалась выше отметки в 20 тысяч.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 10,5 млн. Под медицинским наблюдением остаются 1,2 млн пациентов.

Самые высокие темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России наблюдались в начале ноября 2021 года. Максимальный суточный прирост составил 41 335 новых случаев. Такие данные были зафиксированы в федеральном оперативном штабе 6 ноября.

В последние дни 2021 года во многих странах Западной Европы наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 в связи с распространением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». В России к концу года подтверждено чуть более 100 случаев заражения этим штаммом вируса.