Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки привились от COVID-19 почти две тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 января.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вакцинацией в Ростовской области охвачено 1 млн 958,97 тыс. человек (+ 2009 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 914,45 тыс. человек (+ 1867 за сутки).

ИА REGNUM уже сообщало, что в Ростовской области начинается подготовка к вакцинации от коронавируса детей.

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