Киев, , 12:36 — REGNUM В новогоднюю ночь два украинских телеканала — «Прямий» и «5 канал» — показали обращение к гражданам экс-президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего главы Владимира Зеленского. Об этом 1 января пишет издание «Гордон».

«Прямий» в 23:56 31 декабря начал транслировать речь Порошенко. После полуночи зрители смогли посмотреть также видеозапись от Зеленского. А в сетке вещания «5 канала» обращение Зеленского показали задолго до Нового года, а поздравление Порошенко началось в 23:56 и завершилось в 00:00 по местному времени.

Экс-глава государства записал видео с женой Мариной: говорил о поездках в Донбасс и «борьбе с российской агрессией».

Данные телеканалы транслируют поздравление Порошенко третий год подряд. «Прямий» и «5 канал» принадлежали экс-президенту Украины. А 8 ноября 2021 г. он объявил об их продаже холдингу «Свободные медиа».