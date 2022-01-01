Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 378 человек. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 1 января. Это на 31 случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены в 50 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (125), Таганроге (22), Волгодонске (19), Шахтах (18), Аксайском районе (11). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 13% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 194 305 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 174 690 пациентов.

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