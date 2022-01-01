Токио, , 12:31 — REGNUM Японские специалисты планируют в 2023 году запустить малый экспериментальный спутник, корпус которого будет выполнен из дерева. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Древесина Boke9a

Над проектом работает команда учёных и инженеров из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry Co. Планируемый спутник будет представлять собой куб со сторонами по 10 сантиметров.

Главной особенностью проекта станет использование древесины для изготовления внешней оболочки спутника. Разработчики считают, что такие аппараты могут оказаться дешевле обычных в производстве. Ещё одним преимуществом должен стать меньший вред окружающей среде, который будет наноситься при уничтожении спутника в плотных слоях атмосферы после его вывода из эксплуатации.

Перед запуском спутника разработчики намерены провести ряд экспериментов, которые помогут определить пригодность дерева для космических условий. Для этого на внешней стороне Международной космической станции будет закреплён специальный аппарат с пластинами из разных пород дерева.

Этот аппарат пробудет в условиях открытого космоса около девяти месяцев, после чего специалисты оценят сохранность материалов. В случае успеха предварительных этапов запуск первого спутника с корпусом из дерева может состояться в 2023 году.