Элиста, 1 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Элисте скорректирован график работы общественного транспорта 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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Так, в первый день 2022 года общественный транспорт будет обслуживать городские маршруты с 12:00 мск до 20:00 мск. 2 января подвижной состав будет курсировать по привычному графику — с 6:00 мск до 20:00 мск.

Вопросы и замечания по работе общественного транспорта принимает «ЭлистаГорТранс».