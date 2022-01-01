Кливленд, США, , 12:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Игра состоялась на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой гостей со счетом 118:121.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Атланты» Трей Янг и форвард «Кливленда» Кевин Лав, который оформили дабл-даблы во встрече. Первый сумел набрать 35 очков и отдать 11 результативных передач, второй — также набрать 35 очков и сделать 11 подборов.

Отметим, в следующем матче «Атланта» 4 января сыграет в гостях с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Кливленд» днем ранее примет у себя команду «Индиана Пэйсерс».