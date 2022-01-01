Таганрог, Ростовская область, 1 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Ростовской области в новогоднюю ночь спасатели получили сообщение о взрыве петарды в руках таганрожца. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 января.

Взрыв петарды

Инцидент случился в 00:28 мск 1 января на улице Циолковского в Таганроге. У горожанина в ладони взорвалась пиротехника.

Бригада медиков оказалось пострадавшему необходимую помощь. Мужчина от госпитализации отказался.