Ташкент, , 12:17 — REGNUM Узбекистан, председательствующий в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планирует в 2022 г. провести более 80 международных мероприятий, разработать программу развития внутрирегиональной торговли и усилить взаимодействие стран в сфере безопасности.

«Нет сомнений, что все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в ШОС будут проведены на самом высоком уровне», — отметил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

В качестве приоритетов Узбекистан наметил активизацию экономического сотрудничества и укрепление потенциала организации в сфере безопасности.

Власти страны разработали специальную дорожную карту и концепцию своего председательства.

Следующее заседание Совета глав государств ШОС пройдет 15 — 16 сентября в Узбекистане.