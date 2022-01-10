09:32 05.01.2022

Представительство ДНР. За истекшие сутки, 4 января, режим прекращения огня со стороны ВФУ нарушался один раз.

По территории ДНР в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии применялось следующее вооружение:

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В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Доломитное.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Кроме того, на ж/д станции в н. п. Дружовка зафиксированы шесть 82-мм буксируемых минометов 2Б9 «Василек».

В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 54-й омбр разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи жилых домов в н. п. Первомайское и из состава 95-й одшбр один бронетранспортер БТР-80 в жилом районе н. п. Майорск.

Кроме того, наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, а также в зоне безопасности, в том числе в жилом районе.

Также 2 января БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения) во время полета над н. п. Ленинское (укр. Пивденное).

Кроме того, работа котельных в Первомайске из-за ограничения водоснабжения поддерживается только за счет подвоза воды.

Она добавила, что из-за таких действий Киева в Кировске «каждый хозяин старается запастись водой. Начиная с детского сада, заканчивая больницей, во всех учреждениях есть достаточные запасы воды», — пояснила Пшеничкина.

«Украина опять показала свое бесчеловечное лицо. И постоянно, как только праздник или какое-то торжественное событие, находятся причины, чтобы отключить нам воду. Но мы — народ стойкий», — рассказала член Общественной палаты ЛНР из Кировска Нина Пшеничкина .

Украинская сторона приостановила подачу воды в ряд регионов ЛНР с Западной фильтровальной станции. Руководство предприятия «Лугансквода» сообщало, что из-за ограничения водоснабжения используется резерв и организуется экстренный подвоз воды.

Наличие вооружения и боевой техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах. © Пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Тогда только военные сводки все смотрели, и вдруг — новогодний праздник. Народ просто в восторге от всего был. А после подписания «Минска-2», это было незадолго до праздника Масленицы, в феврале — люди хороводы водили. Смеялись, плакали, обнимались, целовались. Отмечали — как будто 9 Мая. Но не сложилось…» — сожалеет она.

Минские соглашения дончане отмечали, как 9 Мая, но не сложилось. Воспоминаниями зимы 2015 года с каналом «Донбасс решает» поделилась кондитер Юлия Олту.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетит Станицу Луганскую и Киев. Об этом дипломат написал 5 января в Twitter.

«Пришлось практически в течение двух лет закрывать окна полиэтиленом — преподаватели каждое утро ходили со степлерами и прикрепляли пленку на окнах. Пока не получилось поменять остекление в 2016 году.

Украинским карателям не удалось сломить дух студентов и преподавателей лицея в Комсомольском. Помещения Комсомольского профессионального многопрофильного лицея (Старобешевский район, на юге ДНР) серьезно пострадали от артобстрелов ВСУ в 2014—2015 годах.

«Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО», — сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в то же время сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали дополнительной военной помощи в контексте ситуации на Украине.

Он также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.

Среди европейских партнеров Соединенных Штатов существует «твердый консенсус» относительно последствий для России, в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс .

Пока подача воды был сокращена, в нескольких городах республики использовали резервы.

Ранее, как утверждали украинские власти, из-за порыва в районе населенного пункта Золотое была прекращена подача воды в ЛНР.

После «новогодней засухи» Украина таки дала воду в ЛНР. Ремонтные работы на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала 5 января были завершены. Водоснабжение некоторых районов ЛНР было возобновлено.

Сейчас здание передано на баланс шахты Челюскинцев, но на его ремонт ни у кого нет денег», — рассказала каналу « Донбасс решает» местная жительница Евгения Демченко .

«До войны здесь работала масса кружков, молодежь играла в теннис, а еще проводились концерты и выпускные. Теперь здание медленно разрушается. Изначально оно было на балансе шахты Трудовская, которая из-за обстрелов закрыта на реструктуризацию.

«Раньше в нашем дворце звучала музыка, а теперь растут деревья на крыше». Таковой оказалась судьба здания, по горькой иронии находящегося на улице Удачной в обстреливаемом ВСУ поселке шахты Трудовская.

Ситуация на востоке Украины вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому НАТО нельзя соглашаться на требования России, которые являются абсурдными. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению своей страны ETV.

Подробности в материале: В Германии надеются на политическое решение конфликта на Украине

Он также выразил надежду, что переговоры в Москве, которые пройдут 6 января на уровне советников России, Германии и Франции, будут способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины.

За политическое решение конфликта на Украине выступает правительство Германии. Об этом 5 января заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт в Берлине.

«Никаких решений об Украине без Украины, — написал министр. — 10 января буду в Брюсселе на заседании комиссии Украина — НАТО».

Представители Украины и Североатлантического альянса проведут переговоры в Брюсселе 10 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Одновременно с этим украинские информационщики начали распространять ложную информацию о том, что в ДНР якобы начали набор добровольцев для отправки в Казахстан.

Блинкен : «Мы осуждаем наращивание войск России на границах с Украиной, все более жесткую риторику России, а также распространение ложной информации, что Украина провоцирует Россию. Это немного похоже на лису, которая говорит, что у нее нет другого выбора, кроме как атаковать курятник, потому что каким-то образом куры представляют угрозу».

Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

По словам главы оборонного ведомства Латвии, поставки будут включать оружие и военную технику.

Министр обороны Латвии и посол Украины в Риге обменялись списками пожеланий касательно содержания поставок помощи Киеву, которые все еще согласовываются.

Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Согласно отчету СММ ОБСЕ, ВФУ продолжают препятствовать полетам БПЛА Миссии. Так БПЛА СММ малого радиуса действия трижды подвергались воздействию помех сигналу GPS во время полетов над районами н.п. Ленинское (укр. Пивденное) и вблизи н.п. Пищевик.

4 января патруль ОБСЕ в районе н. п. Подлесное в 70 км к северо-западу от Луганска зафиксировал крупную ударную группировку ВС Украины в составе 23 боевых танков Т-72.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил, что считает диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в преддверии встречи отметил, что Берлин по итогам переговоров надеется на деэскалацию ситуации вокруг Украины .

З амглавы администрации президента России Дмитрий Козак проведет сегодня, 6 января, встречу с политическими советниками по нормандскому формату из Германии и Франции.

«Уже понятно, что это территория не украинская, и никогда не будет», — сказал депутат.

«Мы уже в рублёвой зоне. Мы работаем по тем правилам игры, в рамках хозяйственной деятельности, которые определены в Российской Федерации. По тем же самым правилам в рамках пересечения границ товаров и услуг».

Донбасс — территория России. И никогда не будет украинской.

Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Ленинское и Пищевик противник применил станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 502 и 305 отдельных батальонов РЭБ.

Представитель Белого дома заявила, что именно Россия «вторгалась в соседние страны, вмешивалась в выборы, использовала химическое оружие при попытке убийств и по-прежнему оккупирует часть украинской территории».

«Есть ряд предложений, которые Россия уже выдвинула и за которые выступала. Президент Джо Байден ясно дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым вопросам, в то время как другие из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них по пунктам и не планируем этого делать на предстоящих переговорах, поскольку, исходя из нашего опыта, мы не ведем переговоры публично и потому, что многие предложения не заслуживают такого ответа», — сказала Псаки.

Соединенные Штаты не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по гарантиям безопасности, в том числе потому, что «многие из них того не заслуживают», заявила представитель Белого дома Джен Псаки .

«В Саханке на юге ДНР снарядами ВСУ было разбито абсолютно все. На сегодняшний день восстановлена школа, в которую было три прямых попадания. Мы даже систему отопления сделали там в спортзале. Восстановили кровлю и отопление в клубе, сейчас меняем там окна на пластиковые. Совместно с «Почтой Донбасса» открыли почтовое отделение, которое раньше ютилось в школьном спортзале. Детский сад тоже отремонтировали, хотя в селе всего десять детишек дошкольного возраста. Мечтаем только об одном — чтобы не стреляли », — рассказал Олег Моргун.

Таких темпов строительства в Саханке не было даже в мирное время. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун .

Козак проводит переговоры по внутриукраинскому урегулированию с советниками канцлера ФРГ и президента Франции.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Донбасс, чтобы поддержать украинскую сторону конфликта и показать безразличие к интересам жителей региона. Об этом написал в своем телеграм-канале 6 января представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в рабочей группе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник.

Родион Мирошник отметил, что «Боррель приехал в зону конфликта, чтобы продемонстрировать, что игнорирует интересы четырех миллионов жителей Донбасса», так как «приехал посмотреть на зону конфликта в Донбассе только с одной стороны — с территории, контролируемой Киевом».

Увы, мы просто упустили тот момент, когда мы могли даже не выполнить Минск, а пойти на «приднестровизацию» конфликта — да, политически мы разные, но экономика одна. И это сохраняло бы шанс на то, чтобы Донбасс спустя время реинтегрировался», — сказал Золотарев.

«Все хорошо, когда делается в свое время. Если бы в 2015 году мы серьезно подошли к выполнению Минских соглашений в политической части, изменили внутреннюю, гуманитарную политику, которая разрывает страну, военную риторику.

Донбасс для Украины потерян, нужно было выполнять Минские соглашения в 2015 году. Об этом заявил руководитель киевского центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев,

В среду, 5 января 2022 года, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко согласовывали содержание груза, который будет направлен по линии военного ведомства на Украину.

Подробности в материале: Глава МИДа Швеции обсудит с США напряженность между РФ и Украиной

6 января министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправилась в Вашингтон, чтобы обсудить напряженную ситуацию между Россией и Украиной в преддверии американо-российских переговоров. Об этом сообщил новостная служба TT.

Об этом: В ДНР отреагировали на визит Борреля в Донбасс

На разрешение конфликта в Донбассе никак не повлияет поездка в регион верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля . Об этом сообщил 6 января «Донецкому агентству новостей» председатель комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский .

04:40 07.01.2022

Дмитрий Козак провел переговоры с советниками лидеров Германии и Франции. Обсуждали Украину.

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Цитата SputnikLive.

04:47 07.01.2022 Для донецких детей, живущих на обстреливаемых окраинах, салют — это настоящий стресс. Руслан и Александра — брат и сестра, проживающие в поселке шахты Трудовская в Донецке, прекрасно знают, как вести себя при обстрелах. «Их этому учат в школе. Каждый ребенок тут знает, что прятаться нужно вдоль внутренней стены, подальше от окон. А старшие закрывают собою младших»,— рассказывают жительницы поселка Евгения и Ирина. Любые резкие звуки пугают детей. В этом корреспондент канала «Донбасс решает» убедился, когда во время беседы неподалеку взорвалась банальная петарда. Глаза Александры наполнились ужасом. [[[video-12]]] «Мы не против салютов, но когда мы знаем, что это точно салют»,— рассказывает мама детей Ирина.

07:53 07.01.2022 Мэр Львова Андрей Садовый призвал украинцев обучать детей стрельбе из-за соседства с Россией. Он признался, что сам учит своих сыновей противостоять «российской агрессии». «Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва… эти умения являются обязательными для каждого украинца», — написал Садовый, комментируя свои снимки на странице в Facebook, где он вместе с семьей на стрельбище.

10:07 07.01.2022 «Нужно было показывать людям, что происходит в Донбассе». Фотожурналист Игорь Иванов — одним из самых активных военкоров, побывавший во всех горячих точках конфликта в Донбассе. При этом у него сохранился огромный фотоархив мирного Донецка. [[[video-13]]] «До войны мы сотрудничали с администрацией Донецка, делали много проектов, которые показывали развитие города», — рассказывает он. «И когда начались боевые действия, когда начались первые обстрелы города, возник вопрос, что это необходимо показывать. Потому что информации было очень мало. Так и получилось, что я остался фотографировать», — говорит Игорь Иванов.

10:35 07.01.2022 Западные СМИ продолжают искать связь любых действий России с «вторжением на Украину». По мнению The Wall Street Journal, ограниченная операция ОДКБ в Казахстане призвана не отвлекать силы с украинского направления. Axios отмечает, что решение о применении положений Договора о коллективной безопасности даёт Владимиру Путину возможность усилить своё влияние на власти Казахстана и становится мощным подспорьем в предстоящих переговорах с ОБСЕ и НАТО.

12:02 07.01.2022 [[[video-14]]] У Владимира Зеленского все хорошо — он в горах, катается на сноуборде и поздравил украинцев с Рождеством.

12:12 07.01.2022 Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Верхнеторецкое противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 305 отдельного батальона РЭБ. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:14 07.01.2022 В районе населенных пунктов Павлополь и Широкино, отмечалось ведение воздушной разведки подразделениями из состава 36 бригады морской пехоты ВСУ. Напомним, что использование БЛА в районе линии боевого соприкосновения запрещено Минскими соглашениями. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:16 07.01.2022 С целью недопущения обнаружения запрещенного украинского вооружения, противник активно применял станции радиоподавления «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305 и 502 отдельных батальонов РЭБ. За неделю зафиксировано 7 фактов подавления каналов управления и навигации БпЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения в районах населенных пунктов ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, КРАСНОГОРОВКА, АНДРЕЕВКА, РУСИН ЯР, ПРИВОЛЬЕ, ЛЕНИНСКОЕ и ПИЩЕВИК. Таким образом, игнорирование официальным Киевом взятых на себя обязательств не позволяет наблюдателям СММ ОБСЕ в полном объеме выполнить свой мандат, фиксировать размещенное украинскими боевиками запрещенное вооружение и нарушения режима прекращения огня. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:16 07.01.2022 Оккупационное командование ВФУ активно привлекает в зону карательной операции подконтрольные СМИ для подготовки ими материалов, оправдывающих преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса, и формирования у гражданского населения Украины негативного отношения к НМ и руководству ДНР в целом. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:17 07.01.2022 Так, в зону ответственности 95 бригады, в район н.п. Зайцево, прибыла группа журналистов ТРК «Украина». Основная задача представителей СМИ — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей. Поскольку сейчас действует режим перемирия, и активных действий на линии боевого соприкосновения не наблюдается, мы не исключаем каких-либо провокаций от украинских боевиков, чтобы «для картинки» журналистам вызвать ответный огонь со стороны НМ ДНР. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:17 07.01.2022 Подразделениям Народной милиции ДНР повторно доведено требование не реагировать на провокации и соблюдать «режим тишины», строго исполняя Минские договоренности.

12:18 07.01.2022 Украинская сторона не оставляет попыток вербовки жителей Донецкой Народной Республики для получения информации о военнослужащих НМ ДНР.

12:18 07.01.2022 По информации от жителей н.п. Марьинка, сотрудники СБУ для получения сведений отслеживают граждан, проживающих на территории подконтрольной Киеву, но постоянно посещающих территорию ДНР. Основным методом для привлечения людей к сотрудничеству они используют аресты и запугивания. Нам стало известно, что за декабрь 2021 г. СБУ задержаны 9 человек.

12:19 07.01.2022 Эти факты в очередной раз указывают на то, что киевская власть всяческими способами, включая физическое насилие, пытается искоренить всех тех, кто не согласен с фашистским режимом.

12:19 07.01.2022 В н.п. Авдеевка и Красногоровка, в период новогодних праздников проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, родственники которых проживают на территории ДНР. Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим НМ ДНР. Также известны случаи пропажи местных жителей, которых СБУ задерживало якобы с целью проведения допроса. Народная милиция Донецкой Народной Республики.

12:19 07.01.2022 Поздним вечером 6 января новостное агентство TT сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела срочный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудила требования России о нерасширении НАТО и наложения ограничений на оборонный альянс в деле сотрудничества со странами, в него не входящими. Об этом: Премьер Швеции обсудила требования России с президентом Финляндии

12:29 07.01.2022 Поздним вечером 6 января стало известно, что правительство Швеции резко нарастило дипломатическую деятельность с Финляндией, США и НАТО на фоне предстоящих американо-российских переговоров. В свою очередь «Либералы» и «Христианские демократы» после телефонного разговора премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с президентом Финляндии Саули Ниистё потребовали от правительства Совета по иностранным делам в связи с ситуацией на российско-украинской границе и событиями в Казахстане, передает телеканал SVT. Читайте также: В Швеции призвали срочно созвать Совет по внешней политике из-за России

12:29 07.01.2022 Оскар Йонссон, научный руководитель Центра управления изменениями при IE University, специализирующийся по внешней политике России, считает, что в настоящее время ситуация на российско-украинской границе накалена настолько, что к открытой военной конфронтации стороны подошли очень близко. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT. Читайте также: Вероятность войны между Россией и Украиной велика — шведский ученый

12:36 07.01.2022 В настоящее время оборонное сотрудничество между Вооруженными силами Швеции с США и НАТО включает широкий спектр военных мероприятий. Однако требования России к НАТО о недопустимости их сотрудничества со странами, не входящими в блок, полностью разрушают условия для обороноспособности Швеции. Об этом 6 января в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Об этом: Главком Бюден: требования России разрушают обороноспособность Швеции

12:40 07.01.2022 На Украине СБУ ищет «российский след»: […] «Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам». Цитата канала epoddubny.

12:41 07.01.2022 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. president.gov.ua.

12:49 07.01.2022 7 января глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде прокомментировала результаты своего визита в США. Как заявила дипломат новостной службе TT американская сторона заверила Швецию, что при переговорах Россия-НАТО, Россия-США интересы стран-нейтралов, включая Швецию будут учтены. Читайте подробнее: Линде: США дали гарантии соблюдения интересов Швеции перед разговором с РФ

12:53 07.01.2022 Блокпосты на дорогах в курорт Седово уберут, когда закончится война. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал глава самого южного в ДНР Новоазовского района Олег Моргун. Именно на его территории расположено Седово. «Я уверен, прекратится война, снимут блокпосты в Седово. Ну нельзя так: тут идет война полным ходом, а тут, в 20 км, будем веселиться до утра». Что касается самого Седово, то поселок в курортный период очень переполнен. [[[video-15]]] «Мы не можем пока оказать отдыхающим услуги на должном уровне, потому что вся инфраструктура за годы независимости Украины пришла в упадок, в наш район не вкладывалось ни рубля», — рассказал глава района.

13:07 07.01.2022 ВСУ продолжает наращивать свой технический потенциал в городах и селах Донбасса возле линии фронта. Об этом заявил 7 января заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин. По его словам, украинские военные недавно разместили 16 единиц вооружения и военной техники в восьми населенных пунктах.

13:08 07.01.2022 Народная милиция ЛНР: 5 января в н.п. Новоахтырка сотрудниками Военной службы правопорядка задержаны двое военнослужащих 57-й бригады ВС Украины при попытке продажи оружия. При задержании у них изъяты 4 автомата АК-74М, 6 гранат и 3240 патронов калибра 5,45 мм.

13:20 07.01.2022 7 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посетил студию телеканала SVT, чтобы прокомментировать ситуацию в области безопасности, установившуюся в Европе, после требований России к США и НАТО об установлении нового порядка безопасности на континенте. Читайте подробнее: Главком ВС Швеции Бюден: Россия готова применять военную силу

13:52 07.01.2022 Советники лидеров РФ, ФРГ и Франции договорились продолжить диалог по Украине, убеждены в необходимости реализации «Минска», сообщили в МИД ФРГ.

13:55 07.01.2022 Сенатор Алексей Пушков: «США теперь предлагают «помощь» Казахстану. Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону».

15:06 07.01.2022 «Мы отказались от Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, разгрузили суды и упростили делопроизводство». Так каналу «Донбасс решает» заявил председатель комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Народного совета ДНР Андрей Баевский. [[[video-16]]] Он пояснил, что с 2014 года многие юридические моменты в ДНР частично закрывались законодательством Украины. В той части, которая не противоречила законодательству республики, а также регламентировались отдельными внутренними положениями. Например, приказами Верховного суда. Теперь ДНР имеет свои собственные кодексы.

15:20 07.01.2022 Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода «Северный поток — 2».

21:26 07.01.2022 Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена подготовила новый пакет «военной помощи» Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Читайте также: NBC: Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине

06:28 08.01.2022 Киевские силовики в течение недели разместили 46 единиц военной техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «За истекшую неделю нашей разведкой выявлено 46 единиц военной техники в жилых массивах 10 населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории. Размещение техники подтверждается и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.

07:40 08.01.2022 Флаг националистов Правого сектора (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замечен на позициях ВСУ вблизи села Валуйское. Именно в этом населённом пункте боевики этой организации захватили школу, из которой сделали военный объект со штабом и огневыми точками. Назначение Яроша советником министра обороны Украины довольно таки понятно — его легализовали для сбора под своим крылом всех националистов для развязывания новой волны боевых действий в Донбассе. Так сказать, нацикам дали полномочия на убийства и террор. Цитата канала RtrDonetsk.

07:48 08.01.2022 «Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной думы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Заявил в интервью каналу «Донбасс решает» депутат российского парламента Казбек Тайсаев. Он уверен, что в ближайшее время эта задача будет реализована. [[[video-17]]] «Альтернативы Минским соглашениям нет. Но Киев, вот те фашистские власти, которые есть в Киеве, делают все для того, чтобы не реализовать эту задачу. Они затягивают специально, им нужны эти жертвы, им нужна эта война, потому что это заказ из-за океана. Это же все прекрасно понимают. Мы с этим смириться не можем», — объяснил инициативу части думцев Тайсаев. «Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные люди, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться, и однозначно мы эту задачу решим», — заверил наш канал Казбек Тайсаев.

08:30 08.01.2022 Украина согласовала свою позицию с США в преддверии переговоров с Россией, которые состоятся 12 января. Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По словам главы украинского МИДа, после встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО ему позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и сообщил, что в организации «царит солидарность с Украиной». «Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня», — сказал Кулеба. Цитата канала «Экономика».

08:37 08.01.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: — Сегодняшняя FT: «Москва заказывает музыку перед переговорами с США». Снова пишут о страшном скоплении российских войск у украинской границы. Правда, в подтверждение приводят фото украинских учений во Львовской области, то есть на самой границе ОДКБ.

08:59 08.01.2022 Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ о подготовке к сокращению (выводу) войск в Европе в качестве компромисса с Москвой. По словам представителя Госдепа, американское военное присутствие в Европе, особенно в Восточной, будет усилено в случае «российского вторжения» на Украину.

09:36 08.01.2022 Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, разработал план военных действий на случай «вторжения» РФ на Украину и представил его правительству. Об этом пишет The Times. Читайте подробнее: В Великобритании разработали план на случай «вторжения» РФ на Украину

10:02 08.01.2022 За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано. Народная милиция ДНР.

10:02 08.01.2022 В нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 95-й одшбр разместили бронетранспортер БТР-70 в жилом районе н.п. Новокалиново. Народная милиция ДНР.

10:03 08.01.2022 Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502 отдельного батальона РЭБ. Народная милиция ДНР.

10:44 08.01.2022 «С каждым днем все больше жителей республик Донбасса становятся гражданами Российской Федерации. Только благодаря поддержке братского народа России у нас появилась надежда на мирное будущее». Об этом в интервью Луганскому информационному центру заявил председатель правления Союза землячеств Луганщины Олег Акимов. «Как бы ни пытались нас сломать и запугать украинские неофашисты, мы уверенно идем вперед. Донбасс давно сделал свой выбор — совместное будущее с Российской Федерацией», — прогнозирует Акимов.

10:53 08.01.2022 Народная милиция ДНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе подконтрольного Киеву н.п. Заря в Донбассе. Об этом 8 января заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР. Об этом: ДНР: ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

10:56 08.01.2022 Народная милиция ЛНР сообщает, что зафиксировала бронетехнику ВСУ вблизи подконтрольного Киеву пос. Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе. Подробности в материале: ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику в Донбассе

11:37 08.01.2022 Соединенные Штаты могут поставить Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Соответствующий запрос Киева рассматривается. (NBC).

12:36 08.01.2022 На отремонтированных крышах Дебальцево уместились бы 10 футбольных полей. Глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич рассказал каналу «Донбасс решает», что у города, серьезно пострадавшего от войны, есть два варианта восстановления домов. «Мы получаем гуманитарный материал через минстрой и от гуманитарных миссий, таких как «Красный Крест». После этого заходят наши местные строительные бригады», — говорит Захаревич. По его словам, за 2021 год в Дебальцево починили крыши на 70 тысячах квадратных метров. Это как десяток футбольных полей примерно.

12:42 08.01.2022 Киев призывает Сенат США ввести санкции против «Северного потока — 2» — Зеленский.

16:05 08.01.2022 В Госдуме ожидают конструктива и разговора по существу от Вашингтона на предстоящих переговорах с США и НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января. Читайте подробнее: В Госдуме ответили на публикацию карты с «захватом» Украины

19:17 08.01.2022 Решение мэра Львова Андрея Садового принять участие вместе со своими сыновьями в стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, чтобы научиться противостоять Москве, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Местечковый нацист» — мэр Львова научил детей стрелять в русских

07:58 09.01.2022 New York Times: администрация Байдена и ее союзники разрабатывают набор финансовых, технологических и военных санкций против России, которые вступят в силу в течение нескольких часов после вторжения на Украину. В интервью официальные лица впервые описали детали этих планов в преддверии серии дипломатических переговоров.

08:07 09.01.2022 The New York Times публикует новую карту «вторжения» Путина на Украину. Теперь группировка войск выросла до 175 тыс. человек.

08:30 09.01.2022 США рассматривают вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та предпримет нападение на Украину, сообщает Bloomberg. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

08:40 09.01.2022 Украина продолжает демонстрировать незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и пытается любым способом сорвать предстоящие дипломатические переговоры в нормандском формате путем лживого обвинения нашей республики в нарушении действующих договоренностей. Народная милиция ДНР.

08:41 09.01.2022 Глава ДНР Денис Пушилин: «Украина ведет себя крайне агрессивно. А с учетом помощи или содействия со стороны западного сообщества в лице отдельных стран, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и ряд других, а где-то молчаливое согласие со стороны стран-гарантов, может запустить очень серьезную и проблемную череду событий, связанных с урегулированием конфликта и с определенностью для Республик». Интервью на «России 24».

08:54 09.01.2022 Несмотря на временное затишье, украинские боевики продолжают проводить разведывательные мероприятия вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, мы отмечаем прибытие в район населенного пункта Волноваха в зону ответственности 53-й бригады группы журналистов телеканала ICTV. В связи с чем возможно обострение обстановки на данном направлении, обусловленное провокациями с целью подготовки постановочных видеосюжетов. Народная милиция ДНР.

08:56 09.01.2022 Украина продолжает демонстрировать незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и пытается любым способом сорвать предстоящие дипломатические переговоры в нормандском формате путем лживого обвинения нашей республики в нарушении действующих договоренностей. Так, 8 января в районе н.п. Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады. По предварительным данным, они осуществляли работы по дооборудованию своих огневых позиций. По имеющейся у нас информации, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения ТРОЕ украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался — ему не смогли оказать своевременную помощь военные медики. Наши наблюдатели видели прибывшие эвакуационные автомобили. Не исключаем, что украинская сторона предпримет попытки обвинить подразделения Народной милиции в провокационных обстрелах, а также гибели и ранении своих военнослужащих. Народная милиция ДНР.

09:32 09.01.2022 Китай должен быть в восторге от угроз США в случае «агрессии на Украине» перестать продавать в Россию электронику и бытовую технику, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме ответили на угрозы США ввести эмбарго из-за Украины

10:37 09.01.2022 По сообщениям Представительства ЛНР в СЦКК и НМ ДНР, за прошедшие сутки, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) не зафиксировано.

10:39 09.01.2022 СМИ узнали подробности о возможных санкциях США против России в случае её «вторжения» на Украину. Как пишет AP со ссылкой на источники, в администрации Байдена заявили, что РФ сильно пострадает от экономических ограничений. Меры могут включать санкции на экспорт товаров из США, а также американских разработок и ПО. Санкции могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на оборонный сектор и сектор гражданской авиации, подчёркивает агентство. Кроме того, по данным AP, Россию наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией могут включить в список стран, для которых предусмотрен жёсткий экспортный контроль.

10:44 09.01.2022 Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. КАТЕРИНОВКА противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ. Народная милиция ДНР.

11:38 09.01.2022 «Здесь многие ждут Россию, только не говорят об этом вслух», утверждает в телефонной беседе с каналом «Донбасс решает» жительница Красноармейска Марина. «В нашем городе явка на референдум 11 мая 2014 года была не меньше, чем в Донецке. В ДНР живут родственники, которых мы видим теперь только по скайпу», — сетует жительница Западного Донбасса. «Верим, что мы будем с вами вместе. Мы и Новый год встречаем с вами, слушаем Путина и загадываем одно желание — мир», — говорит Марина.

12:08 09.01.2022 Установки ветровой электростанции под селом Безыменное Новоазовского района будут приносить электроэнергию ДНР. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун. «Когда Украина обстреляла направление Саханки, была перебита крупная линия электропередачи. Мощности не хватало, особенно это ощущалось в курортный сезон, когда приезжают отдыхающие и нагрузка увеличивается. Сейчас предприятие украинской юрисдикции перешло в оперативное управление ДНР, и на сегодня пять больших ветряков уже дают электроэнергию. И работы в этом направлении продолжаются», — рассказал глава района.

12:09 09.01.2022 Подразделения ВС Украины 9 января ведут массированный обстрел жилых районов на территории ЛНР с применением стрелкового оружия, 82-мм минометов, АГС и РПГ. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:22 09.01.2022 Киев возобновил обстрел Донбасса. Как сообщает 9 января представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня: [[[list-4]]]

12:58 09.01.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Первая полоса сегодняшней New York Times — снова карты будущего «российского вторжения на Украину». Кроме того, газета приводит новый набор санкций, которые Вашингтон готовит против Москвы на случай этого «вторжения». И здесь ничего нового — то же отключение SWIFT, те же санкции против долга, тот же запрет поставок смартфонов. Из новинки — запрет поставок игровых приставок в Россию. Я правильно понимаю, в США думают, что российские военные оттачивают свои боевые навыки в стрелялках на XBox и PlayStation?»

13:30 09.01.2022 В Дебальцево в первую очередь восстанавливают разрушенные украинскими обстрелами многоэтажки. Из 305 многоквартирных жилых домов разными ремонтными работами было охвачены 245. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава горадминистрации Игорь Захаревич. «Сейчас на частный сектор делаем меньший акцент, потому что в многоквартирном жилом фонде проживает гораздо больше людей. Объем на многоквартирном жилом фонде на финишной прямой», — сказал Захаревич.

15:53 09.01.2022 Митинг с призывом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах РФ и США проходит 9 января на ул. Михайловской в Киеве возле здания МИД страны. Подробности в материале: В Киеве начался митинг против «капитуляции Украины»

16:03 09.01.2022 СБУ. President.gov.ua

17:11 09.01.2022 Жозеп Боррель — глава дипломатии ЕС — вновь пригрозил РФ «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Читайте также: Боррель пригрозил России «огромными последствиями»

19:03 09.01.2022 Пока войска Российской Федерации якобы находятся вблизи границы с Украиной, то вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC. По его словам, пока «Россия держит Украину под дулом пистолета», трудно представить достижение реального прогресса в данном вопросе. Читайте также: Блинкен считает, что «Россия держит Украину под дулом пистолета»

20:13 09.01.2022 Информация о том, что Вашингтон готовится применить против Москвы коллективные западные санкции с первого дня потенциального вторжения на Украину и нарастить сверх плана военную помощь для Киева, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 января в социальной сети Facebook. Читайте также: «Словно насмешка» — сети о планах США помочь Киеву после нападения РФ

21:12 09.01.2022 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев призвал американских сенаторов поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 января в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Украина никому не интересна» — Зеленский хочет санкций США против СП-2

07:27 Президент Украины Владимир Зеленский. president.gov.ua