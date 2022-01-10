Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция
Американское издание Financial Times приводит мнение «экспертов» касательно возможных сценариев «российского вторжения» на Украину. Они заявляют, что масштаб столь ожидаемого на Западе вторжения будет зависеть от того, насколько быстро Киев признает своё поражение.
Сенатор Алексей Пушков: «Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение».
В 2021 году в Ясиноватой сотни людей вернулись в свое, восстановленное к тому времени, жилье. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил глава администрации прифронтового города ДНР Дмитрий Шевченко.
В минувшем году в Ясиноватой восстановили 150 домов частного сектора и порядка 240 многоквартирных домов. Кроме того, по словам Шевченко, за год капитально отремонтировали около 40 санузлов в школах и детсадах, выполнили ремонты в учреждениях культуры и на других объектах.
«Основные задачи, которые мы перед собой ставили, мы выполнили. Даже по некоторым моментам сделали даже больше, чем планировали на этот год», — отметил он.
В канун Нового года и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко пожелал всем жителям республики здоровья и мира.
«Экономика чтобы начала расти, чтобы росло благосостояние, зарплаты. Чтобы людям в Ростов хотелось ездить только иногда за покупками. Чтобы наступил мир и благополучие», — сказал Александр Оприщенко.
По сообщениям представительства ЛНР в СЦКК и НМ ДНР за прошедшие сутки, 31 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) не зафиксировано.
Создатель и координатор проекта «Антифашистский караван», инициатор создания Антифашистской ассоциации дружбы Италия — Донбасс, руководитель группы Banda Bassotti Давид Каккионепоздравил с Новым годом жителей Донбасса:
«Привет всему народу Донбасса. К сожалению, уже давно из-за пандемии я не могу вернуться в Донбасс. Посмотрим, каким будет этот год. Между тем крепко всех обнимаю. Товарищам, рабочим, шахтерам. Всем рабочим и всем людям, которые сопротивляются. Держитесь, товарищи, обнимаю вас из Рима».
МИД ЛНР.
Зеленский в новогоднем обращении заявил, что его главная цель — завершение военных действий в Донбассе.
«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!» — сказал президент Украины.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер оккупанты из 95-й одшбр разместили один бронетранспортер БТР-70 в жилом районе н. п. Новобахмутовка.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н. п. Красногоровка противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ.
Народная милиция ДНР.
Согласно отчету ОБСЕ от 31 декабря 2021 года, наблюдателями миссии вновь зафиксирован факт открытия огня из стрелкового оружия с позиций 25 овдбр в районе ДФС.
Народная милиция ДНР.
«До весны в отношении республик Россией могут быть приняты очередные нормативно-правовые акты, и это улучшит жизнь дончан». Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Указ российского президента о признании нашей продукции повлечет открытие новых рабочих мест, увеличение зарплаты, и эти изменения произойдут очень скоро», — поделился Владислав.
Дипломаты США стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. Об этом 1 января в своем телеграм-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Читайте подробнее: Пушков назвал цель призыва экс-послов США в РФ о публикации списка санкций
Мэр Киева Виталий Кличко призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине. Предоставляемое же Киеву оружие, по мнению Кличко, должно быть только самым современным.
С призывом к странам Запада предоставить больше помощи Украине в военной сфере обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил об этом 1 января в интервью газете Telegraph.
Подробности в материале: Кличко: Запад должен был раньше ввести санкции против России
Мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны предоставить Украине больше военной помощи, он считает, что Запад должен был «намного раньше» поддержать страну и принять меры против России.
По мнению Кличко, который дал интервью газете Telegraph, ответная реакция западных стран также должна включать увеличение военной помощи Украине и поставки «самого передового вооружения».
Народная милиция ЛНР фиксирует бронетехнику ВСУ в жилом районе подконтрольного Киеву н.п. Муратово в Донбассе. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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Здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе заняли украинские силовики. Об этом заявил 1 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.
Об этом: В ЛНР сообщили, что ВСУ заняли здание школы в Донбассе
Курс на полный отказ от мирного урегулирования в Донбассе взяли власти Украины. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук журналистам телеканала «112 Украина».
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Администрация Байдена считает, что Москва примет решение о «вторжении на Украину», либо откажется от него, уже в этом месяце.
Время обусловлено периодом перед весенней оттепелью в марте-апреле, когда станет трудно перебрасывать вооружения по земле.
(The New York Times).
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила о проводимых с США переговорах касательно поставок Киеву американских вооружений, которые ранее предназначались Афганистану.
Президент Финляндии считает требования России о нерасширении НАТО на восток «несовместимыми со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности».
Об этом Саули Ниинистё заявил в новогоднем обращении к жителям страны. По его словам, «конфликт на границах Украины находится на грани обострения».
Он добавил, что Европу беспокоит «декабрьский ультиматум» России по поводу гарантий безопасности.
«Бабий бунт» вместо войны: предновогодний призыв украинок воевать против народа Донбасса бесперспективен для Киева. Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» рассказал бывший ополченец, писатель, Владлен Татарский.
«Это очень большая ошибка — трогать украинских женщин. Скорее всего, каждая погонит своего мужа разбираться с военкомом, скажет: «Что ты сидишь — меня забирают!». Могут последовать и митинги, и массовые протесты», — отметил известный блогер.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 95-й одшбр разместили один бронетранспортер БТР-70 в жилом районе н.п. Новобахмутовка.
Народная милиция ДНР.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Красногоровка противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502 отдельного батальона РЭБ.
Народная милиция ДНР.
В Великобритании заявили о «суровых экономических и дипломатических последствиях» для России в случае её «вторжения» на Украину.
Член британской палаты лордов Зак Голдсмит сказал это, когда отвечал на вопрос своего коллеги Майкла Анкрама о возможной реакции Лондона и НАТО на «наращивание Россией военного присутствия» у украинских границ.
Валерий Ивасюк, экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко, в эфире канала «НАШ» предрек НАТО развал раньше, чем вступить в альянс сможет Украина в том случае, если «РФ продолжит вести такую же политику».
Читайте подробнее: Экс-советник Ющенко предрек НАТО развал до вступления в него Украины
Североатлантический альянс (НАТО) перестанет существовать раньше, чем в его состав войдет Украина. Такое мнение 2 января высказал бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк в эфире телеканала «НАШ».
Читайте подробнее: В Киеве обвинили Россию в лишении Украины шансов на вступление в НАТО
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию, как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер оккупанты из 95-й одшбр разместили ДВЕ БМП-2 на северной окраине н.п. Нелеповка.
За прошедшие сутки, 1 января, нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано.
Народная милиция ДНР.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 53-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Андреевка противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 305 отдельного батальона РЭБ.
Украинские боевики заняли школу в Донбассе.
На временно подконтрольной Украине территории Донбасса ВСУ оборудовали в школе штаб, прикрывшись социальным объектом. Речь идёт об учебном заведении в селе Валуйском. Об этом заявили в Народной Милиции ЛНР
Президент США Джо Байден, несмотря на стойкое желание американской администрации ввести более жёсткие и персональные санкции против России, не может решиться на этот шаг (Foreigh Policy).
Военнослужащий (медик) 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно оставил позиции подразделения на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки 30 декабря и направился в сторону позиций сопредельной стороны.
Спустя несколько дней тело мужчины со следами пулевых и осколочных ранений было обнаружено в «серой зоне». По согласованию сторон украинским военным удалось забрать погибшего.
Цитата канала «Военный обозреватель».
О том, что ждет Украину в 2022 году, @SputnikLive рассказал политический эксперт, народный депутат Украины 5−7-го созывов Спиридон Килинкаров.
Совет национальной безопасности и обороны Украины не имеет данных о наращивании Россией группировки войск вблизи российско-украинской границы.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, такие сообщения западных СМИ не подтверждаются. СНБО следит за обстановкой в приграничных районах, пишет РИА Новости.
Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Бронетехнику у села Пшеничное в Донбассе разместили представители вооруженных сил (ВСУ) Украины. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 2 января пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 79-й бригады (ВСУ) отмечено нахождение боевой бронированной машины в районе населенного пункта Пшеничное», — говорится в сообщении.
Об этом: ВСУ разместили бронетехнику у села Пшеничное — Народная милиция ЛНР
В школе в селе Валуйское в Донбассе, захваченной 27 декабря 2021 г. украинскими боевиками-националистами, развернули штаб. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные жителей села.
«За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта… продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций», — сказал он.
Об этом: В ЛНР заявили, что в школе в Валуйском националисты развернули штаб
Депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал обсудить санкции против «Северного потока — 2» на случай «вторжения» России на Украину.
«Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос», — отметил он. Нурипур также добавил, что проект уже готов, Германия будет придерживаться закона.
«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — заключил он.
Попытки сделать Россию стороной конфликта в Донбассе и приписывание ей обязательств по Минским соглашениям загоняют ситуацию в тупик. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения — поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — сказал он.
После праздников в Ясиноватой возобновят маршрут автобуса, который будет доезжать почти до линии фронта. Он будет проходить через весь город — от главконторы Ясиноватского машзавода до остановки «Пионерлагерь», в километре от которой идут боевые действия.
«В последнее время такой маршрут у нас практически не реализовывался, а если и реализовывался, то коммерческими структурами, но не на полной основе», — сказал каналу «Донбасс решает» глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
Позиция Украины на неопределенный срок отдаляет перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, Россию пытаются сделать стороной конфликта в Донбассе и возложить на нее обязательства по Минским соглашениям.
«Рассчитываем, что Соединенные Штаты окажут решающее влияние на подходы Киева, заставив его придерживаться Минских обязательств», — сказал представитель МИД.
На встрече с Путиным в Женеве Байден подтвердил безальтернативность Минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Президент США признал и то, что разрешение конфликта невозможно без предоставления Донбассу особого статуса.
«Это подтвердила и Виктория Нуланд во время своего визита в Москву в октябре», — добавил представитель МИД.
Надежды донецкого священника по поводу войны в Донбассе. Настоятель храма Рождества Богородицы Дмитрий Трибушный надеется, что в новом году, наконец, решится судьба многострадального народа Донбасса.
«Наш народ достаточно пострадал. Мне кажется, что пора уже что-то решать, принимать какие-то решения, спасать народ от этой страшной братоубийственной войны», — сказал он в интервью каналу «Донбасс решает».
Байден поговорил по телефону с Зеленским. Об этом сообщил Белый дом.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Такая вот карикатура в новогоднем номере The Economist. Не, я понимаю, почему русофобский журнал так рисует Путина. Но почему они Украину в виде клетки нарисовали? Неужели поняли, во что ее превратили своим майданным экспериментом?! А попугай — это Зеленский, я правильно понимаю?».
В первые дни наступившего года вооруженные силы Украины по всей линии соприкосновения проводят перегруппировку.
В населённые пункты зашли националистические батальоны. Работают системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы беспилотные летательные аппараты ОБСЕ не могли засечь технику, размещённую в жилых кварталах.
Цитата канала RtrDonetsk.
Состоялся телефонный разговор президентов США и Украины.
Джо Байден заверил Владимира Зеленского в готовности «наказать Россию» в случае эскалации, а также в очередной раз заявил о поддержке киевских властей.
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 95-й одшбр разместили две БМП-2 на северной окраине н.п. Нелеповка.
Народная милиция ДНР: Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 53-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Андреевка противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 305 отдельного батальона РЭБ.
По сообщениям Представительства ЛНР в СЦКК и НМ ДНР, за прошедшие сутки, 2 января 2022 года, нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) не зафиксировано.
Нарушения со стороны ВСУ. Народная милиция ДНР.
ЛНР. По информации от местных жителей села Валуйское, где украинские боевики захватили школу:
«Фиксируется концентрация прибывающих автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями».
В своем новогоднем обращении к жителям страны президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в наступившем году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и в Донбассе.
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Киев перекрыл подачу воды в ЛНР. Произошло это из-за аварии на Западной фильтровальной станции, которая находится на подконтрольной киевским властям территории.
Без воды остались жители Первомайска. Ограничено водоснабжение Алчевска, Брянки, Стаханова, Кировска и Перевальского района.
Еще один контролируемый Киевом источник воды для ЛНР — Петровская насосная станция. Остальной объём воды республика получает независимо от Украины.
Джо Байден пообещал Зеленскому не принимать решения по Украине без ее участия. Кажется, это главный итог их телефонного разговора. Но стоит ли напоминать, что «ЗЕ» — сторона, которой звонят только тогда, когда «большие дяди» обо всем поговорят и договорятся.
Вот и в этот раз президент США сначала обсудил ситуацию по Украине с Путиным и только потом позвонил в Киев.
Ожидается, что 10 января состоится диалог между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности. Украина не участвует, но надеется на обещания…
Цитата канала reactiv_dnr.
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы силовиков ВСУ в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое — в зоне конфликта в Донбассе. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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В новогодние дни территорию ДНР почти не обстреливали. Согласно сводкам представительства ДНР в СЦКК, с 27 декабря по 2 января на территории республики было зафиксировано всего 2 нарушения перемирия со стороны ВСУ — на 5 меньше, чем на предыдущей неделе.
Украинские силовики выпустили 20 боеприпасов — на 65 меньше, чем неделей раньше. Обстрелы велись в донецком и горловском направлениях. Под них попадали следующие населенные пункты: Александровка и Озеряновка, которые обстреляли из гранатометов.
В Москве 6 января пройдет встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» переговоров по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Переговоры пройдут по инициативе России. Дмитрий Козак встретится советником канцлера ФРГ Плётнером и советником президента Франции Бонном.
ВМС Украины планируют 4 января проведение ракетных стрельб в акватории Черного моря, в районе Одессы.
Вашингтон пытается выработать свои предложения российской стороне по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.
Байден и Зеленский поговорили по телефону 2 января.
«Идет диалог с Киевом, чтобы найти модель, которая потенциально могла бы устроить Киев и потенциально могла бы быть реализована и приемлема для России», — считает эксперт.
Бортник считает, что при грамотной информационной политике Запада Украина примет любой компромисс по Минским соглашениям.
ЛНР. В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух боевых машин пехоты и бронетранспортера вблизи жилого района в населенном пункте Новозвановка.
ЛНР. ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах села Орехово и Золотого.
Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не намерен принимать никаких решений, касающихся партнеров без их ведома.
«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.
Байден также пообещал Зеленскому «решительно ответить» России вместе с союзниками и партнерами в случае, если Москва продолжит вторгаться на Украину.
Россия, Германия и Франция проведут переговоры по Украине в Москве. Встреча запланирована на 6 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ.
В российскую столицу приедут внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн. Их примет замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Участие во встрече представителей Киева не предполагается.
«Мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса». Депутат парламента Эстонии заявила, что поставки летального оружия на Украину — «сумасшествие во всех отношениях». Оудекки Лооне уверена, что в этой ситуации Эстония выглядит «мелким провокатором».
Таллин хочет поставить Украине ракеты для «Javelin», а также гаубицы 122 мм с боеприпасами. Ранее в МИД Германии поддержали идею Меркель о блокировке поставок оружия Киеву.
Цитата канала SputnikLive.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит 4−6 января Киев, чтобы подтвердить «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
В ходе визита он намерен побывать на линии фронта в Донбассе, но только там, куда его отвезут.
Как верно подметил известный российский телеведущий Владимир Соловьев: «А почему бы Боррелю не посетить Донецк, Луганск, Горловку? Не поговорить с людьми? Страшно. Не за себя боится. Его жизни точно ничего не угрожает. Страшно осознать, что правда на стороне народа Донбасса, а не Киевской хунты».
Цитата канала «Донбасс решает».
Третий за последние две недели военнослужащий ВС Украины покончил жизнь самоубийством в зоне Операции объединенных сил в Донбассе.
3 января под Мариуполем было обнаружено тело солдата одного из подразделений с огнестрельным ранением головы. Военнослужащий застрелился из табельного оружия.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Пентагон подготовил военные варианты наращивания сил США в Восточной Европе на случай решения Байдена о «сдерживании России».
(CNN).
Заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин:
«Пятые сутки украинские боевики не обстреливают территорию ДНР. На фронте тихо, но поводов для радости нет. Мир не наступил, взята лишь короткая пауза. По данным УНМ, идёт перегруппировка украинских военных. Активность ВСУ замечена в Красногоровке, Михайловке и Володарском».
Решение министерства обороны Эстонии передать Украине в момент обострения кризиса на Донбассе вооружения и боеприпасы не только противоречит духу Минского соглашения, но и выставляет Эстонию провокатором международного конфликта.
Об этом депутат парламента Эстонии от Центристской партии Оудекки Лооне написала на своей русскоязычной странице в социальной сети Facebook: «Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, — сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта».
Она добавила, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских»: «Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией».
В случае приказа о нападении на Крым или Донбасс президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Шеремет.
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Депутат парламента Эстонии от правящей коалиции Оудекки Лооне потребовала от главы минобороны страны прекратить провокации против России.
Читайте подробнее: Депутат парламента Эстонии потребовала прекратить провокации против России
Украинская компания «Баллистика» сообщила о разработке специального «анатомического» бронежилета для женщин.
Ранее Минобороны Украины поставило на обязательный воинский учёт сотни тысяч женщин, включая беременных и молодых матерей, на случай возможной войны.
Йенс Столтенберг назвал темы, которые планирует рассмотреть 12 января Совет Россия — НАТО.
По его словам, это будут вопросы военной безопасности в Европе, тема Украины, меры, связанные с сокращением рисков, и вопросы военной транспарентности.
Цитата reactiv_dnr.
В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено нахождение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 и двух бронетранспортеров в жилом районе населенного пункта Луганское.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с британской коллегой Лиз Трасс обсудили координацию позиций по вопросу противостояния России.
Пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
СЦКК ДНР зафиксировало первые обстрелы со стороны ВСУ.
НАТО созывает 7 января внеочередное заседание из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.
ВСУ подтягивают технику к линии фронта. Народная милиция ЛНР фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское в Донбассе.
Об этом заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Генпрокуратура РФ отмечает масштабную кампанию по продвижению в Сети фейковой информации о вакцинах от COVID-19.
Об этом: ГП РФ отмечает масштабную кампанию по продвижению фейков о вакцинах
The Wall Street Journal проводит параллели между китайскими притязаниями на Тайвань и подготовкой к «российскому вторжению» на Украину.
Представительство ЛНР. БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время полета над участком разведения Станица Луганская.
Присутствие военного типа в зоне безопасности:
Представительство ДНР. За истекшие сутки, 4 января, режим прекращения огня со стороны ВФУ нарушался один раз.
По территории ДНР в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии применялось следующее вооружение:
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Доломитное.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 54-й омбр разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи жилых домов в н. п. Первомайское и из состава 95-й одшбр один бронетранспортер БТР-80 в жилом районе н. п. Майорск.
Кроме того, на ж/д станции в н. п. Дружовка зафиксированы шесть 82-мм буксируемых минометов 2Б9 «Василек».
Цитата канала Народная милиция ДНР.
Согласно отчету, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать огневую активность в районе участка разведения сил и средств № 3 Богдановка — Петровское.
Также 2 января БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения) во время полета над н. п. Ленинское (укр. Пивденное).
Кроме того, наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, а также в зоне безопасности, в том числе в жилом районе.
Украинская сторона приостановила подачу воды в ряд регионов ЛНР с Западной фильтровальной станции. Руководство предприятия «Лугансквода» сообщало, что из-за ограничения водоснабжения используется резерв и организуется экстренный подвоз воды.
«Украина опять показала свое бесчеловечное лицо. И постоянно, как только праздник или какое-то торжественное событие, находятся причины, чтобы отключить нам воду. Но мы — народ стойкий», — рассказала член Общественной палаты ЛНР из Кировска Нина Пшеничкина.
Она добавила, что из-за таких действий Киева в Кировске «каждый хозяин старается запастись водой. Начиная с детского сада, заканчивая больницей, во всех учреждениях есть достаточные запасы воды», — пояснила Пшеничкина.
Кроме того, работа котельных в Первомайске из-за ограничения водоснабжения поддерживается только за счет подвоза воды.
Минские соглашения дончане отмечали, как 9 Мая, но не сложилось. Воспоминаниями зимы 2015 года с каналом «Донбасс решает» поделилась кондитер Юлия Олту.
«Тогда только военные сводки все смотрели, и вдруг — новогодний праздник. Народ просто в восторге от всего был. А после подписания «Минска-2», это было незадолго до праздника Масленицы, в феврале — люди хороводы водили. Смеялись, плакали, обнимались, целовались. Отмечали — как будто 9 Мая. Но не сложилось…» — сожалеет она.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетит Станицу Луганскую и Киев. Об этом дипломат написал 5 января в Twitter.
Читайте подробнее: Боррель посетит Станицу Луганскую и Киев
Украинским карателям не удалось сломить дух студентов и преподавателей лицея в Комсомольском. Помещения Комсомольского профессионального многопрофильного лицея (Старобешевский район, на юге ДНР) серьезно пострадали от артобстрелов ВСУ в 2014—2015 годах.
«Пришлось практически в течение двух лет закрывать окна полиэтиленом — преподаватели каждое утро ходили со степлерами и прикрепляли пленку на окнах. Пока не получилось поменять остекление в 2016 году.
Трудности никого не останавливали. Учебный процесс продолжался», — рассказал каналу «Донбасс решает» Игорь Вербовенко, директор лицея.
Среди европейских партнеров Соединенных Штатов существует «твердый консенсус» относительно последствий для России, в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.
Он также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в то же время сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали дополнительной военной помощи в контексте ситуации на Украине.
«Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО», — сказал он.
Цитата канала «Экономика».
После «новогодней засухи» Украина таки дала воду в ЛНР. Ремонтные работы на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала 5 января были завершены. Водоснабжение некоторых районов ЛНР было возобновлено.
Ранее, как утверждали украинские власти, из-за порыва в районе населенного пункта Золотое была прекращена подача воды в ЛНР.
Пока подача воды был сокращена, в нескольких городах республики использовали резервы.
«Раньше в нашем дворце звучала музыка, а теперь растут деревья на крыше». Таковой оказалась судьба здания, по горькой иронии находящегося на улице Удачной в обстреливаемом ВСУ поселке шахты Трудовская.
«До войны здесь работала масса кружков, молодежь играла в теннис, а еще проводились концерты и выпускные. Теперь здание медленно разрушается. Изначально оно было на балансе шахты Трудовская, которая из-за обстрелов закрыта на реструктуризацию.
Сейчас здание передано на баланс шахты Челюскинцев, но на его ремонт ни у кого нет денег», — рассказала каналу «Донбасс решает» местная жительница Евгения Демченко.
Ситуация на востоке Украины вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому НАТО нельзя соглашаться на требования России, которые являются абсурдными. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью гостелевидению своей страны ETV.
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За политическое решение конфликта на Украине выступает правительство Германии. Об этом 5 января заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт в Берлине.
Он также выразил надежду, что переговоры в Москве, которые пройдут 6 января на уровне советников России, Германии и Франции, будут способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины.
Подробности в материале: В Германии надеются на политическое решение конфликта на Украине
Представители Украины и Североатлантического альянса проведут переговоры в Брюсселе 10 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.
«Никаких решений об Украине без Украины, — написал министр. — 10 января буду в Брюсселе на заседании комиссии Украина — НАТО».
Читайте подробнее: Участие в заседании комиссии Украина — НАТО примет Кулеба
Украинские спецслужбы силами подконтрольных Центров Информационно-психологических операций принимают активное участие в информационном сегменте Казахстана с целью провокация массовых беспорядков.
Одновременно с этим украинские информационщики начали распространять ложную информацию о том, что в ДНР якобы начали набор добровольцев для отправки в Казахстан.
Блинкен: «Мы осуждаем наращивание войск России на границах с Украиной, все более жесткую риторику России, а также распространение ложной информации, что Украина провоцирует Россию. Это немного похоже на лису, которая говорит, что у нее нет другого выбора, кроме как атаковать курятник, потому что каким-то образом куры представляют угрозу».
БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время полета вблизи н. п. Врубовка, Попасная.
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 23 танка Т-72 — вблизи н. п. Подлесное.
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Министр обороны Латвии и посол Украины в Риге обменялись списками пожеланий касательно содержания поставок помощи Киеву, которые все еще согласовываются.
По словам главы оборонного ведомства Латвии, поставки будут включать оружие и военную технику.
Нарушения ВФУ, зафиксированные в отчете СММ ОБСЕ от 5 января.
Согласно отчету СММ ОБСЕ, ВФУ продолжают препятствовать полетам БПЛА Миссии. Так БПЛА СММ малого радиуса действия трижды подвергались воздействию помех сигналу GPS во время полетов над районами н.п. Ленинское (укр. Пивденное) и вблизи н.п. Пищевик.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
4 января патруль ОБСЕ в районе н. п. Подлесное в 70 км к северо-западу от Луганска зафиксировал крупную ударную группировку ВС Украины в составе 23 боевых танков Т-72.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак проведет сегодня, 6 января, встречу с политическими советниками по нормандскому формату из Германии и Франции.
Последние посетят Москву по приглашению российской стороны. ФРГ будет представлять внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в преддверии встречи отметил, что Берлин по итогам переговоров надеется на деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил, что считает диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.
Донбасс — территория России. И никогда не будет украинской.
«Мы уже в рублёвой зоне. Мы работаем по тем правилам игры, в рамках хозяйственной деятельности, которые определены в Российской Федерации. По тем же самым правилам в рамках пересечения границ товаров и услуг».
Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказал депутат Народного совета ДНР Андрей Баевский.
«Уже понятно, что это территория не украинская, и никогда не будет», — сказал депутат.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Ленинское и Пищевик противник применил станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильных групп 502 и 305 отдельных батальонов РЭБ.
Официальный канал пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Соединенные Штаты не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по гарантиям безопасности, в том числе потому, что «многие из них того не заслуживают», заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
«Есть ряд предложений, которые Россия уже выдвинула и за которые выступала. Президент Джо Байден ясно дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым вопросам, в то время как другие из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них по пунктам и не планируем этого делать на предстоящих переговорах, поскольку, исходя из нашего опыта, мы не ведем переговоры публично и потому, что многие предложения не заслуживают такого ответа», — сказала Псаки.
Представитель Белого дома заявила, что именно Россия «вторгалась в соседние страны, вмешивалась в выборы, использовала химическое оружие при попытке убийств и по-прежнему оккупирует часть украинской территории».
Цитата канала «Экономика».
Таких темпов строительства в Саханке не было даже в мирное время. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун.
«В Саханке на юге ДНР снарядами ВСУ было разбито абсолютно все. На сегодняшний день восстановлена школа, в которую было три прямых попадания. Мы даже систему отопления сделали там в спортзале. Восстановили кровлю и отопление в клубе, сейчас меняем там окна на пластиковые. Совместно с «Почтой Донбасса» открыли почтовое отделение, которое раньше ютилось в школьном спортзале. Детский сад тоже отремонтировали, хотя в селе всего десять детишек дошкольного возраста. Мечтаем только об одном — чтобы не стреляли», — рассказал Олег Моргун.
Козак проводит переговоры по внутриукраинскому урегулированию с советниками канцлера ФРГ и президента Франции.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Донбасс, чтобы поддержать украинскую сторону конфликта и показать безразличие к интересам жителей региона. Об этом написал в своем телеграм-канале 6 января представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в рабочей группе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник.
Родион Мирошник отметил, что «Боррель приехал в зону конфликта, чтобы продемонстрировать, что игнорирует интересы четырех миллионов жителей Донбасса», так как «приехал посмотреть на зону конфликта в Донбассе только с одной стороны — с территории, контролируемой Киевом».
Донбасс для Украины потерян, нужно было выполнять Минские соглашения в 2015 году. Об этом заявил руководитель киевского центра «Третий сектор» политолог Андрей Золотарев,
«Все хорошо, когда делается в свое время. Если бы в 2015 году мы серьезно подошли к выполнению Минских соглашений в политической части, изменили внутреннюю, гуманитарную политику, которая разрывает страну, военную риторику.
Увы, мы просто упустили тот момент, когда мы могли даже не выполнить Минск, а пойти на «приднестровизацию» конфликта — да, политически мы разные, но экономика одна. И это сохраняло бы шанс на то, чтобы Донбасс спустя время реинтегрировался», — сказал Золотарев.
В среду, 5 января 2022 года, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко согласовывали содержание груза, который будет направлен по линии военного ведомства на Украину.
Читайте также: Латвия решила поддержать Украину вооружением и боеприпасами
6 января министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправилась в Вашингтон, чтобы обсудить напряженную ситуацию между Россией и Украиной в преддверии американо-российских переговоров. Об этом сообщил новостная служба TT.
Подробности в материале: Глава МИДа Швеции обсудит с США напряженность между РФ и Украиной
На разрешение конфликта в Донбассе никак не повлияет поездка в регион верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил 6 января «Донецкому агентству новостей» председатель комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.
Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили в Москве приверженность Минским договоренностям, заявил 6 января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом: Козак: Франция и Германия подтвердили приверженность Минским соглашениям
Глава ЛНР поручил Народной милиции провести военные сборы резервистов.
Дмитрий Козак провел переговоры с советниками лидеров Германии и Франции. Обсуждали Украину.
Цитата SputnikLive.
Для донецких детей, живущих на обстреливаемых окраинах, салют — это настоящий стресс. Руслан и Александра — брат и сестра, проживающие в поселке шахты Трудовская в Донецке, прекрасно знают, как вести себя при обстрелах.
«Их этому учат в школе. Каждый ребенок тут знает, что прятаться нужно вдоль внутренней стены, подальше от окон. А старшие закрывают собою младших»,— рассказывают жительницы поселка Евгения и Ирина.
Любые резкие звуки пугают детей. В этом корреспондент канала «Донбасс решает» убедился, когда во время беседы неподалеку взорвалась банальная петарда. Глаза Александры наполнились ужасом.
«Мы не против салютов, но когда мы знаем, что это точно салют»,— рассказывает мама детей Ирина.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал украинцев обучать детей стрельбе из-за соседства с Россией. Он признался, что сам учит своих сыновей противостоять «российской агрессии».
«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва… эти умения являются обязательными для каждого украинца», — написал Садовый, комментируя свои снимки на странице в Facebook, где он вместе с семьей на стрельбище.
«Нужно было показывать людям, что происходит в Донбассе». Фотожурналист Игорь Иванов — одним из самых активных военкоров, побывавший во всех горячих точках конфликта в Донбассе. При этом у него сохранился огромный фотоархив мирного Донецка.
«До войны мы сотрудничали с администрацией Донецка, делали много проектов, которые показывали развитие города», — рассказывает он.
«И когда начались боевые действия, когда начались первые обстрелы города, возник вопрос, что это необходимо показывать. Потому что информации было очень мало. Так и получилось, что я остался фотографировать», — говорит Игорь Иванов.
Западные СМИ продолжают искать связь любых действий России с «вторжением на Украину». По мнению The Wall Street Journal, ограниченная операция ОДКБ в Казахстане призвана не отвлекать силы с украинского направления.
Axios отмечает, что решение о применении положений Договора о коллективной безопасности даёт Владимиру Путину возможность усилить своё влияние на власти Казахстана и становится мощным подспорьем в предстоящих переговорах с ОБСЕ и НАТО.
У Владимира Зеленского все хорошо — он в горах, катается на сноуборде и поздравил украинцев с Рождеством.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Верхнеторецкое противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 305 отдельного батальона РЭБ.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
В районе населенных пунктов Павлополь и Широкино, отмечалось ведение воздушной разведки подразделениями из состава 36 бригады морской пехоты ВСУ.
Напомним, что использование БЛА в районе линии боевого соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
С целью недопущения обнаружения запрещенного украинского вооружения, противник активно применял станции радиоподавления «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305 и 502 отдельных батальонов РЭБ.
За неделю зафиксировано 7 фактов подавления каналов управления и навигации БпЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения в районах населенных пунктов ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, КРАСНОГОРОВКА, АНДРЕЕВКА, РУСИН ЯР, ПРИВОЛЬЕ, ЛЕНИНСКОЕ и ПИЩЕВИК.
Таким образом, игнорирование официальным Киевом взятых на себя обязательств не позволяет наблюдателям СММ ОБСЕ в полном объеме выполнить свой мандат, фиксировать размещенное украинскими боевиками запрещенное вооружение и нарушения режима прекращения огня.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Оккупационное командование ВФУ активно привлекает в зону карательной операции подконтрольные СМИ для подготовки ими материалов, оправдывающих преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса, и формирования у гражданского населения Украины негативного отношения к НМ и руководству ДНР в целом.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Так, в зону ответственности 95 бригады, в район н.п. Зайцево, прибыла группа журналистов ТРК «Украина». Основная задача представителей СМИ — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.
Поскольку сейчас действует режим перемирия, и активных действий на линии боевого соприкосновения не наблюдается, мы не исключаем каких-либо провокаций от украинских боевиков, чтобы «для картинки» журналистам вызвать ответный огонь со стороны НМ ДНР.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Подразделениям Народной милиции ДНР повторно доведено требование не реагировать на провокации и соблюдать «режим тишины», строго исполняя Минские договоренности.
Украинская сторона не оставляет попыток вербовки жителей Донецкой Народной Республики для получения информации о военнослужащих НМ ДНР.
По информации от жителей н.п. Марьинка, сотрудники СБУ для получения сведений отслеживают граждан, проживающих на территории подконтрольной Киеву, но постоянно посещающих территорию ДНР.
Основным методом для привлечения людей к сотрудничеству они используют аресты и запугивания. Нам стало известно, что за декабрь 2021 г. СБУ задержаны 9 человек.
Эти факты в очередной раз указывают на то, что киевская власть всяческими способами, включая физическое насилие, пытается искоренить всех тех, кто не согласен с фашистским режимом.
В н.п. Авдеевка и Красногоровка, в период новогодних праздников проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, родственники которых проживают на территории ДНР.
Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим НМ ДНР. Также известны случаи пропажи местных жителей, которых СБУ задерживало якобы с целью проведения допроса.
Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Поздним вечером 6 января новостное агентство TT сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела срочный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудила требования России о нерасширении НАТО и наложения ограничений на оборонный альянс в деле сотрудничества со странами, в него не входящими.
Об этом: Премьер Швеции обсудила требования России с президентом Финляндии
Поздним вечером 6 января стало известно, что правительство Швеции резко нарастило дипломатическую деятельность с Финляндией, США и НАТО на фоне предстоящих американо-российских переговоров. В свою очередь «Либералы» и «Христианские демократы» после телефонного разговора премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с президентом Финляндии Саули Ниистё потребовали от правительства Совета по иностранным делам в связи с ситуацией на российско-украинской границе и событиями в Казахстане, передает телеканал SVT.
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Оскар Йонссон, научный руководитель Центра управления изменениями при IE University, специализирующийся по внешней политике России, считает, что в настоящее время ситуация на российско-украинской границе накалена настолько, что к открытой военной конфронтации стороны подошли очень близко. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT.
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В настоящее время оборонное сотрудничество между Вооруженными силами Швеции с США и НАТО включает широкий спектр военных мероприятий. Однако требования России к НАТО о недопустимости их сотрудничества со странами, не входящими в блок, полностью разрушают условия для обороноспособности Швеции. Об этом 6 января в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.
Об этом: Главком Бюден: требования России разрушают обороноспособность Швеции
На Украине СБУ ищет «российский след»:
[…] «Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам».
Цитата канала epoddubny.
7 января глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде прокомментировала результаты своего визита в США. Как заявила дипломат новостной службе TT американская сторона заверила Швецию, что при переговорах Россия-НАТО, Россия-США интересы стран-нейтралов, включая Швецию будут учтены.
Читайте подробнее: Линде: США дали гарантии соблюдения интересов Швеции перед разговором с РФ
Блокпосты на дорогах в курорт Седово уберут, когда закончится война. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал глава самого южного в ДНР Новоазовского района Олег Моргун. Именно на его территории расположено Седово.
«Я уверен, прекратится война, снимут блокпосты в Седово. Ну нельзя так: тут идет война полным ходом, а тут, в 20 км, будем веселиться до утра».
Что касается самого Седово, то поселок в курортный период очень переполнен.
«Мы не можем пока оказать отдыхающим услуги на должном уровне, потому что вся инфраструктура за годы независимости Украины пришла в упадок, в наш район не вкладывалось ни рубля», — рассказал глава района.
ВСУ продолжает наращивать свой технический потенциал в городах и селах Донбасса возле линии фронта. Об этом заявил 7 января заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинские военные недавно разместили 16 единиц вооружения и военной техники в восьми населенных пунктах.
Народная милиция ЛНР: 5 января в н.п. Новоахтырка сотрудниками Военной службы правопорядка задержаны двое военнослужащих 57-й бригады ВС Украины при попытке продажи оружия. При задержании у них изъяты 4 автомата АК-74М, 6 гранат и 3240 патронов калибра 5,45 мм.
7 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посетил студию телеканала SVT, чтобы прокомментировать ситуацию в области безопасности, установившуюся в Европе, после требований России к США и НАТО об установлении нового порядка безопасности на континенте.
Читайте подробнее: Главком ВС Швеции Бюден: Россия готова применять военную силу
Советники лидеров РФ, ФРГ и Франции договорились продолжить диалог по Украине, убеждены в необходимости реализации «Минска», сообщили в МИД ФРГ.
Сенатор Алексей Пушков:
«США теперь предлагают «помощь» Казахстану. Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону».
«Мы отказались от Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, разгрузили суды и упростили делопроизводство». Так каналу «Донбасс решает» заявил председатель комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Народного совета ДНР Андрей Баевский.
Он пояснил, что с 2014 года многие юридические моменты в ДНР частично закрывались законодательством Украины. В той части, которая не противоречила законодательству республики, а также регламентировались отдельными внутренними положениями.
Например, приказами Верховного суда. Теперь ДНР имеет свои собственные кодексы.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае обострения ситуации на Украине в числе ответных мер может обсуждаться вопрос о закрытии газопровода «Северный поток — 2».
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена подготовила новый пакет «военной помощи» Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Читайте также: NBC: Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине
Киевские силовики в течение недели разместили 46 единиц военной техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«За истекшую неделю нашей разведкой выявлено 46 единиц военной техники в жилых массивах 10 населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории. Размещение техники подтверждается и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.
Флаг националистов Правого сектора (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замечен на позициях ВСУ вблизи села Валуйское. Именно в этом населённом пункте боевики этой организации захватили школу, из которой сделали военный объект со штабом и огневыми точками.
Назначение Яроша советником министра обороны Украины довольно таки понятно — его легализовали для сбора под своим крылом всех националистов для развязывания новой волны боевых действий в Донбассе.
Так сказать, нацикам дали полномочия на убийства и террор.
Цитата канала RtrDonetsk.
«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной думы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Заявил в интервью каналу «Донбасс решает» депутат российского парламента Казбек Тайсаев. Он уверен, что в ближайшее время эта задача будет реализована.
«Альтернативы Минским соглашениям нет. Но Киев, вот те фашистские власти, которые есть в Киеве, делают все для того, чтобы не реализовать эту задачу. Они затягивают специально, им нужны эти жертвы, им нужна эта война, потому что это заказ из-за океана. Это же все прекрасно понимают. Мы с этим смириться не можем», — объяснил инициативу части думцев Тайсаев.
«Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные люди, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться, и однозначно мы эту задачу решим», — заверил наш канал Казбек Тайсаев.
Украина согласовала свою позицию с США в преддверии переговоров с Россией, которые состоятся 12 января. Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По словам главы украинского МИДа, после встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО ему позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и сообщил, что в организации «царит солидарность с Украиной».
«Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня», — сказал Кулеба.
Цитата канала «Экономика».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Сегодняшняя FT: «Москва заказывает музыку перед переговорами с США». Снова пишут о страшном скоплении российских войск у украинской границы. Правда, в подтверждение приводят фото украинских учений во Львовской области, то есть на самой границе ОДКБ.
Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ о подготовке к сокращению (выводу) войск в Европе в качестве компромисса с Москвой.
По словам представителя Госдепа, американское военное присутствие в Европе, особенно в Восточной, будет усилено в случае «российского вторжения» на Украину.
Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, разработал план военных действий на случай «вторжения» РФ на Украину и представил его правительству. Об этом пишет The Times.
Читайте подробнее: В Великобритании разработали план на случай «вторжения» РФ на Украину
За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано.
Народная милиция ДНР.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 95-й одшбр разместили бронетранспортер БТР-70 в жилом районе н.п. Новокалиново.
Народная милиция ДНР.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502 отдельного батальона РЭБ.
Народная милиция ДНР.
«С каждым днем все больше жителей республик Донбасса становятся гражданами Российской Федерации. Только благодаря поддержке братского народа России у нас появилась надежда на мирное будущее». Об этом в интервью Луганскому информационному центру заявил председатель правления Союза землячеств Луганщины Олег Акимов.
«Как бы ни пытались нас сломать и запугать украинские неофашисты, мы уверенно идем вперед. Донбасс давно сделал свой выбор — совместное будущее с Российской Федерацией», — прогнозирует Акимов.
Народная милиция ДНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе подконтрольного Киеву н.п. Заря в Донбассе. Об этом 8 января заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.
Народная милиция ЛНР сообщает, что зафиксировала бронетехнику ВСУ вблизи подконтрольного Киеву пос. Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.
Подробности в материале: ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику в Донбассе
Соединенные Штаты могут поставить Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Соответствующий запрос Киева рассматривается.
(NBC).
На отремонтированных крышах Дебальцево уместились бы 10 футбольных полей. Глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич рассказал каналу «Донбасс решает», что у города, серьезно пострадавшего от войны, есть два варианта восстановления домов.
«Мы получаем гуманитарный материал через минстрой и от гуманитарных миссий, таких как «Красный Крест». После этого заходят наши местные строительные бригады», — говорит Захаревич.
По его словам, за 2021 год в Дебальцево починили крыши на 70 тысячах квадратных метров. Это как десяток футбольных полей примерно.
Киев призывает Сенат США ввести санкции против «Северного потока — 2» — Зеленский.
В Госдуме ожидают конструктива и разговора по существу от Вашингтона на предстоящих переговорах с США и НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.
Читайте подробнее: В Госдуме ответили на публикацию карты с «захватом» Украины
Решение мэра Львова Андрея Садового принять участие вместе со своими сыновьями в стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, чтобы научиться противостоять Москве, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Местечковый нацист» — мэр Львова научил детей стрелять в русских
New York Times: администрация Байдена и ее союзники разрабатывают набор финансовых, технологических и военных санкций против России, которые вступят в силу в течение нескольких часов после вторжения на Украину. В интервью официальные лица впервые описали детали этих планов в преддверии серии дипломатических переговоров.
The New York Times публикует новую карту «вторжения» Путина на Украину. Теперь группировка войск выросла до 175 тыс. человек.
США рассматривают вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та предпримет нападение на Украину, сообщает Bloomberg.
Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Украина продолжает демонстрировать незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и пытается любым способом сорвать предстоящие дипломатические переговоры в нормандском формате путем лживого обвинения нашей республики в нарушении действующих договоренностей.
Народная милиция ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин:
«Украина ведет себя крайне агрессивно. А с учетом помощи или содействия со стороны западного сообщества в лице отдельных стран, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и ряд других, а где-то молчаливое согласие со стороны стран-гарантов, может запустить очень серьезную и проблемную череду событий, связанных с урегулированием конфликта и с определенностью для Республик».
Интервью на «России 24».
Несмотря на временное затишье, украинские боевики продолжают проводить разведывательные мероприятия вблизи линии боевого соприкосновения.
Кроме того, мы отмечаем прибытие в район населенного пункта Волноваха в зону ответственности 53-й бригады группы журналистов телеканала ICTV. В связи с чем возможно обострение обстановки на данном направлении, обусловленное провокациями с целью подготовки постановочных видеосюжетов.
Народная милиция ДНР.
Украина продолжает демонстрировать незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и пытается любым способом сорвать предстоящие дипломатические переговоры в нормандском формате путем лживого обвинения нашей республики в нарушении действующих договоренностей.
Так, 8 января в районе н.п. Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады. По предварительным данным, они осуществляли работы по дооборудованию своих огневых позиций.
По имеющейся у нас информации, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения ТРОЕ украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался — ему не смогли оказать своевременную помощь военные медики.
Наши наблюдатели видели прибывшие эвакуационные автомобили. Не исключаем, что украинская сторона предпримет попытки обвинить подразделения Народной милиции в провокационных обстрелах, а также гибели и ранении своих военнослужащих.
Народная милиция ДНР.
Китай должен быть в восторге от угроз США в случае «агрессии на Украине» перестать продавать в Россию электронику и бытовую технику, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме ответили на угрозы США ввести эмбарго из-за Украины
По сообщениям Представительства ЛНР в СЦКК и НМ ДНР, за прошедшие сутки, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) не зафиксировано.
СМИ узнали подробности о возможных санкциях США против России в случае её «вторжения» на Украину. Как пишет AP со ссылкой на источники, в администрации Байдена заявили, что РФ сильно пострадает от экономических ограничений. Меры могут включать санкции на экспорт товаров из США, а также американских разработок и ПО.
Санкции могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на оборонный сектор и сектор гражданской авиации, подчёркивает агентство.
Кроме того, по данным AP, Россию наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией могут включить в список стран, для которых предусмотрен жёсткий экспортный контроль.
Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. КАТЕРИНОВКА противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ.
Народная милиция ДНР.
«Здесь многие ждут Россию, только не говорят об этом вслух», утверждает в телефонной беседе с каналом «Донбасс решает» жительница Красноармейска Марина.
«В нашем городе явка на референдум 11 мая 2014 года была не меньше, чем в Донецке. В ДНР живут родственники, которых мы видим теперь только по скайпу», — сетует жительница Западного Донбасса.
«Верим, что мы будем с вами вместе. Мы и Новый год встречаем с вами, слушаем Путина и загадываем одно желание — мир», — говорит Марина.
Установки ветровой электростанции под селом Безыменное Новоазовского района будут приносить электроэнергию ДНР. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун.
«Когда Украина обстреляла направление Саханки, была перебита крупная линия электропередачи. Мощности не хватало, особенно это ощущалось в курортный сезон, когда приезжают отдыхающие и нагрузка увеличивается.
Сейчас предприятие украинской юрисдикции перешло в оперативное управление ДНР, и на сегодня пять больших ветряков уже дают электроэнергию. И работы в этом направлении продолжаются», — рассказал глава района.
Подразделения ВС Украины 9 января ведут массированный обстрел жилых районов на территории ЛНР с применением стрелкового оружия, 82-мм минометов, АГС и РПГ.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Киев возобновил обстрел Донбасса. Как сообщает 9 января представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня:
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Первая полоса сегодняшней New York Times — снова карты будущего «российского вторжения на Украину». Кроме того, газета приводит новый набор санкций, которые Вашингтон готовит против Москвы на случай этого «вторжения». И здесь ничего нового — то же отключение SWIFT, те же санкции против долга, тот же запрет поставок смартфонов. Из новинки — запрет поставок игровых приставок в Россию. Я правильно понимаю, в США думают, что российские военные оттачивают свои боевые навыки в стрелялках на XBox и PlayStation?»
В Дебальцево в первую очередь восстанавливают разрушенные украинскими обстрелами многоэтажки. Из 305 многоквартирных жилых домов разными ремонтными работами было охвачены 245. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава горадминистрации Игорь Захаревич.
«Сейчас на частный сектор делаем меньший акцент, потому что в многоквартирном жилом фонде проживает гораздо больше людей. Объем на многоквартирном жилом фонде на финишной прямой», — сказал Захаревич.
Митинг с призывом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах РФ и США проходит 9 января на ул. Михайловской в Киеве возле здания МИД страны.
Подробности в материале: В Киеве начался митинг против «капитуляции Украины»
Жозеп Боррель — глава дипломатии ЕС — вновь пригрозил РФ «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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Пока войска Российской Федерации якобы находятся вблизи границы с Украиной, то вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.
По его словам, пока «Россия держит Украину под дулом пистолета», трудно представить достижение реального прогресса в данном вопросе.
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Информация о том, что Вашингтон готовится применить против Москвы коллективные западные санкции с первого дня потенциального вторжения на Украину и нарастить сверх плана военную помощь для Киева, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 января в социальной сети Facebook.
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев призвал американских сенаторов поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 января в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Украина никому не интересна» — Зеленский хочет санкций США против СП-2
Кодексы ДНР приведут в максимальное соответствие аналогичным российским. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал председатель комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Народного совета ДНР Андрей Баевский.
«Отдельные нормы из переходных положений, которые ранее откладывали вступление в силу той или иной нормы, например Гражданского кодекса, сейчас будут применяться по модели Российской Федерации», — сказал законодатель.