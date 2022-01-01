Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В канун Нового года в Ростовской области зарегистрировано шесть пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

24.mchs.gov.ru На пожаре

31 декабря 2021 года на Дону произошло шесть пожаров, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Погибших нет.

ИА REGNUM сообщало, что в новогоднюю ночь в Ростовской области зарегистрировано 11 пожаров.