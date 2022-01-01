Ташкент, , 12:13 — REGNUM Кроме турецкой лиры в 2022 году обвалиться могут валюты Узбекистана, Аргентины, Бразилии. Об этом заявил директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с «Прайм».

По его словам, доходы Узбекистана, Аргентины, Бразилии, которые являются развивающимися странами, завязаны на экспорте сырья, а также энергоносителей.

На примере Узбекистана и Бразилии можно заметить, что разное экономическое положение может привести к одинаковым последствиям в плане курса нацвалюты. Сосновский подчеркнул, что Узбекистан при этом выглядит предпочтительнее.

Он добавил, чтог Аргентина находится в кризисе десятки лет: ключевая ставка — 38%, хотя были времена, когда ее поднимали до 60%.