Минск, , 12:08 — REGNUM В городе Сморгонь (Белоруссия) 23-летний мужчина набросился на светодиодную декоративную фигуру в форме снеговика, пишет 1 января Zerkalo.io.

Пока молодой человек ломал фигуру, местный сторож нажал «тревожную кнопку», и на место прибыли сотрудники милиции и Департамента охраны.

Дебошира задержали и доставили в отделение милиции. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК Белоруссии.