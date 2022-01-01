Оклахома-сити, США, , 12:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маскот баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер» Бизон Рамбл (сс) Ed Schipul

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 95:80.

При этом самым результативным игроком встречи защитник «Никс» Ар Джей Барретт, набравший за игру 26 очков.

У «Оклахомы» наиболее результативным оказался разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, сумевший набрать во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Оклахома» 3 января примет у себя клуб «Даллас Маверикс», а «Нью-Йорк» днем ранее сыграет в гостях с командой «Торонто Рэпторс».