Москва, , 12:04 — REGNUM Общие сборы кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» вплотную приблизились к отметке в 2 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Продолжение «Человека-паука» от режиссёра Джона Уоттса вышло в российский прокат 15 декабря 2021 года. Картине понадобилось всего две недели, чтобы приблизиться по сборам к годовым лидерам рейтинга.

Ожидается, что 1 января «Человек-паук: Нет пути домой» обойдёт по сборам в России лидера 2021 года «Веном 2». Вышедший в прокат 30 сентября кинокомикс собрал в кинотеатрах России более 2,05 млрд рублей.

Третье место по сборам в отечественном прокате по итогам года занимает российская картина «Последний богатырь: Корень зла». Приключенческий фильм Дмитрия Дьяченко вышло в прокат в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом, собравшим в мировом прокате более $1 млрд после начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

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