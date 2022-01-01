Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области в новогоднюю ночь зарегистрировано 11 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 января.

23.mchs.gov.ru На пожаре

В ночь на 1 января в доме на улице Ушинского в Батайске вспыхнул пожар. Загорелись домашние вещи на площади 2 кв. метра. Пострадали женщина и девятилетний ребёнок.

По оперативным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.