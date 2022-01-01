Кабул, , 12:01 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал статистические данные о насилии по отношению к детям в мире, с акцентом на азиатские страны, заявив, что из 28 500 зарегистрированных случаев смерти детей в мире 27 процентов приходится на Афганистан, пишет «8 Собх».

Агентство добавляет, что в 2021 году смерть детей стала следствием военных действий, насилия и полного отсутствия безопасности.

В своих последних данных ЮНИСЕФ отмечает, что, например, в Афганистане зарегистрировано самое большое количество детских смертей с 2005 года.

ЮНИСЕФ заявляет, что необходимо приложить все усилия для защиты детей во всем мире, особенно в Афганистане.

В результате недавних событий и ожесточенных боевых действий в Афганистане среди гражданского населения больше всего пострадали женщины и дети.