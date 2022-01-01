Киев, , 12:00 — REGNUM Несмотря на многочисленные заявления политиков в Киеве, русские и украинцы так и не стали разными народами, что может стать причиной исчезновения Украины. Об этом 1 января заявил украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA.

Виталий Портников

Как считает журналист, такой вариант развития событий является возможным из-за того, что украинцы, в отличие от жителей России, по его мнению, не могут ставить интересы государства выше личных. Это обстоятельство, по мнению Портникова, может стать причиной того, что Украина может лишиться если не всей территории, то как минимум Харьковской или Сумской областей.

Также он добавил, что считает одним из показателей единения народов России и Украины их отношение к кинематографу, к примеру, к телесериалу «Сваты», который смотрят «в единой гармонии» жители обеих стран.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является (президент России) Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — заключил Портников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к согражданам назвал главной целью завершение войны в Донбассе.