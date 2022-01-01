Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Государственный секретарь США заявил, что администрация рассматривает варианты вливания дополнительных средств в афганскую экономику, передает «8 Собх».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в последний день 2021 года. Объясняя цели внешней политики США на следующий год, Блинкен сказал, что они рассматривают различные варианты вливания средств в афганскую экономику.

Он отметил, что Соединенные Штаты недавно выделили Афганистану около 280 миллионов долларов.

«Мы ищем способы привлечь больше ликвидности в афганскую экономику, чтобы у людей было больше денег на руках», — добавил он.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут осуществлять это в сотрудничестве со своими партнерами таким образом, чтобы это не принесло прямой выгоды «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а непосредственно достигло бы населения.

Он сказал, что цель санкций заключается в принуждении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к выполнению ожиданий международного сообщества. Блинкен заявил, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для достижения признания придется изменить свою политику.

Блинкен добавил, что признание правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависит от таких мер, как защита прав человека, свободы личности, прекращение актов мести и борьба с терроризмом.

Это заявление прозвучало в ответ на многочисленные сообщения о том, что банковская система Афганистана столкнулась с кризисом ликвидности из-за недавних событий и серьезных экономических проблем, и гибели тысяч людей от голода.