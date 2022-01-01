Кабул, , 11:55 — REGNUM Министерство по делам иммиграции Канады объявило о переселении афганских женщин-судей и их семей. Эти судьи находятся в состоянии неопределенности в Греции после эвакуации из Афганистана.

Агентство «Шафакна» сообщает 1 января, что представитель канадского министерства по делам иммиграции заявил, что помимо женщин-судей и членов их семей, будет переселено несколько представителей афганского ЛГБТ-сообщества, рекомендованных гуманитарными организациями.

Он сказал, что судьи переедут в Канаду в 2022 году.

В первые дни после падения предыдущего правительства Афганистана, Канада заявила, что примет 40 тыс. афганских беженцев. Однако, процесс приема иммигрантов из Афганистана так и не начался.

Согласно статистике, более 5000 афганцев покинули страну во время эвакуации в связи с сотрудничеством с канадским контингентом НАТО.

До падения предыдущего правительства в Афганистане насчитывалось около 250 женщин-судей, многие из которых покинули Афганистан и находятся в Греции в «подвешенном» состоянии.

Женщины, работающие в афганских судебных органах, ранее становились одной из главных мишеней террористических атак.