Сакраменто, США, , 11:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 96:112.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

У «Сакраменто» наиболее результативным оказался защитник Тайрис Халибёртон, сумевший оформить во встрече дабл-дабл с 17 очками и десятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 3 января сыграет в гостях с клубом «Оклахома-Сити Тандер», а «Сакраменто» в этот же день примет у себя команду «Майами Хит».