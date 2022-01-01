Солт-Лейк-Сити, США, 1 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Frenchieinportland Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 120:108.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, набравший в матче 39 очков.

В составе «Миннесоты» наиболее результативным оказался защитник Малик Бисли, сумевший набрать во встрече 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Юта» 2 января примет у себя клуб «Голден Стэйт Уорриорз», а «Миннесота» днем позже на выезде встретится с командой «Лос-Анджелес Лейкерс».