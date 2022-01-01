Москва, 1 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Годовой лимит на приобретение билетов в учреждения культуры по «Пушкинской карте» увеличен до 5 тыс. рублей с 1 января 2022 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

В 2021 году номинал «Пушкинской карты» составлял 3 тыс. рублей. Карты будут пополняться ежегодно до достижения их владельцев возраста 23 лет. Оставшиеся к концу года средства не будут переноситься на следующий год.

Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы «Пушкинская карта» летом 2021 года. С 1 сентября эту карту могут оформить молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет.

«Пушкинская карта» даёт возможность посещать музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета. В 2021 году по этой программе было продано более 2,5 млн билетов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить возможность участникам проекта «Пушкинская карта» приобретать билеты в кинотеатрах на фильмы отечественного производства. Эта возможность будет предоставлена участникам проекта с 1 февраля 2022 года.