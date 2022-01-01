Село Хомутово, Иркутская область, 1 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово. Как сообщает сегодня, 1 января, территориальное СУ СУ РФ, погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребёнок.

МЧС РФ Иркутская область. Утром 1 января в селе Хомутово на улице Депутатской произошёл пожар в частном двухэтажном доме

Хозяин дома с травмами госпитализирован в городскую больницу. На месте происшествия работают следователи СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания.

По данным территориального управления ГУ МЧС РФ, по предварительной информации, в доме на момент пожара находились девять человек. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались пятеро.

Как сообщало ИА REGNUM, целых 22 человека спасли пожарные при тушении возгорания в квартире пятиэтажного дома на улице Гоголя в Иркутске утром 30 декабря.

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