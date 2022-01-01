Нью-Йорк, США, , 11:17 — REGNUM Третьей звездой игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признана российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 1 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com

В выездном, победном для «Кэпиталз» матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Детройт Ред «Уингз» 36-летний российский хоккеист оформил дубль.

Первой звездой дня признали форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза, набравшего три очка (две шайбы + результативная передача) в победной домашней встрече с клубом «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ).

Второй звездой дня в НХЛ стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который смог отразить 42 из 45 бросков по своим воротам в выездном матче с командой «Вегас Голден Найтс» (3:1 в пользу «Вегаса»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за связанных с пандемией коронавирусом в Канаде ограничений посещаемости, североамериканская НХЛ перенесла восемь матчей регулярного чемпионата.