Лос-Анджелес, США, , 11:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леброн Джеймс Keith Allison

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 139:106.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 43 очками и 14 подборами.

В составе «Портленда» наиболее результативным стал защитник Бен Маклемор, сумевший набрать во встрече 28 очков.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 3 января примут у себя клуб «Миннесота Тимбервулвз», а «Портленд» 4 января также на домашнем паркете встретится с командой «Атланта Хоукс».