Москва, 1 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Россия нарастит число космических пусков в два или три раза при начале развёртывания орбитальной спутниковой группировки «Сфера», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе сеанса связи с находящимися на Международной космической станции космонавтами. Запись с переговорами опубликована на YouTube-канале Роскосмоса.

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Рогозин напомнил, что в 2021 году Россия запустила 25 ракет космического назначения, вернувшись на уровень допандемийного 2019 года. В 2020 году число пусков сокращалось до 17.

«Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в два-три раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнем разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку», — отметил глава Роскосмоса.

Разработка проекта российской глобальной многофункциональной спутниковой системы «Сфера» началось в 2018 году. В рамках этого проекта российские спутниковые группировки различного назначения на базе унифицированных платформ будут объединены в единую систему.

Проект «Сфера» объединит группировки спутников связи «Скиф», «Ямал», «Экспресс» и «Марафон-IoT», а также спутники дистанционного зондирования Земли. Планируется, что программа будет реализована к 2030 году.