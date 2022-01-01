Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM С 1 января 2022 г. в Казахстане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие и так называемый «налог на Google».

По данным Минэкономики Казахстана, в соответствии с поправками все зарубежные компании, реализующие услуги и товары через интернет, обязаны будут платить НДС в бюджет республики. Ставка — 12% от суммы реализованных товаров.

Местных же плательщиков это не коснется.

По оценке Минэкономики, за счет данного налога поступления в НДС составят 2 млрд тенге в год.

Между тем, в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства представительства.

Закон относится к компаниям с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России.