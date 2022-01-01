Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Детройт Ред Уингз». Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Michael Miller

Первую шайбу в матче 36-летний российский хоккеист забросил в большинстве, и она стала 275-й в его заокеанской карьере, что позволило игроку обойти по этому показателю канадца Дэйва Андрейчука, став единоличным рекордсменом НХЛ.

При этом на данный момент в активе Овечкина стало в общей сложности 754 шайбы за время его игры в НХЛ, он находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров лиги. Российского игрока на данный момент опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3.