Москва, , 10:33 — REGNUM Порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 января упрощается, и теперь их смогут получить и должники. Об этом 1 января сообщает «Российская газета».

Субсидии Stolica-s.su

Уточняется, что изданию пояснили в Минстрое РФ, что теперь не смогут получить субсидии только лица, у которых долги по квартплате были взысканы через суд и факт такой задолженность подтвержден судебным актом, который вступил в силу.

Также указывается, что теперь тем, кто хочет оформить субсидию, не нужно будет самостоятельно собирать документы об отсутствии долгов, так как органы власти сами запросят такую информацию.

При этом право на получение субсидии имеют семьи, которые тратят более 22% своего дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг.