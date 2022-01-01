1 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина продолжит обороняться против «российской агрессии», даже если западные страны предпочтут политику умиротворения.

Оксана Переможенко, , 11:17 — REGNUM Украина продолжит обороняться против «российской агрессии», даже если западные страны предпочтут политику умиротворения. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Мы [Украина] способны защищаться, — подчеркнул Кулеба. — Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее».

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически восприняли слова главы МИД Украины, отметив, что дипломату, вероятно, нужна война.

«Чем [защищаться]? Надувными лодками, что британцы продали? Как большие дяди порешают, так и будет», — отреагировала Yana.

«Даже если никто не будет нападать, мы все равно будем защищаться», — прокомментировал слова Кулебы Павел.

«Вот что он сказал? Что даже если Запад установит мир, то они все равно будут воевать? Короче, всю эту кулебо-зеле-соросятину — в окопы. Ну, если они воевать хотят», — отметил Дмитрий М.

«Ага, защищаться он будет… спасаться он будет где-нибудь в Лондоне!» — пишет Александр.

Мирная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давай… начинай защищаться… Сначала на Донецк, ну или на Крым российской уже… а оттуда прилетит… шо аж мама дорогая…» — отреагировал Александр Б.

«Защищать… [они] могут только… [ворованные] деньги. То есть хорошо прятать. Защитник недоразвитый», — возмутился Александр.

«Да. Оно воевать хочет!.. Таких правителей ещё мир не видел! Сама власть тянет в свою страну войну… Это же просто вырожденцы какие-то…» — добавила Olga.

«Думаю, дело в том, что они не власть, а просто гауляйтеры настоящей власти, находящейся за океаном», — ответил ей Дмитрий М.

«И защитимся, беременные и дети защитят», — пишет Hanna U.

«Да ему, как и всем во власти на Украине, на*рать. Цель одна: взять больше, бежать дальше. А дураки пусть боронять матинку (обороняют матушку. — О. П.) Украину…» — отреагировал «Ленин Владимир».

ВМС Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Показал, кто хочет войны!» — пишет Oleq.

«Да это понятно. Но должно же хоть что-то быть в голове и сердце?! Это же твоя Родина, твоя земля, твой народ. Кто дал вам право продавать и предавать эту страну? Эту землю? Этот народ?! Ну ведь должны же быть хоть какие-то остатки чего-то человеческого? Это ж надо уметь так переродиться и так выродиться. Просто уму непостижимо…» — возмутилась Olga.

«Что-то знает», — отметила Ирина.

«И кто ж после этого агрессор?!» — поинтересовался Александр.

«А защищать этих упырей должны будут женщины???» — задалась вопросом Irina O.

«Защищайся, а люди хотят просто жить…» — написала Tanya.

«Идиотизм не лечится и не проходит. Очень тяжелый случай», — добавила Инна.

«Запад легко может «умиротворить» не хуже Востока. Лет на 250. С полной конфискацией. Вякать нужно аккуратнее: слово не воробей, поймают — и вылетишь!» — отреагировал Виктор К.

«Твари, сами напрашиваются, а потом ждут нападения», — отметила Татьяна.

«Закусывать надо», — с сарказмом написал Gleb.

«Ой всё… Умиротворение его (их) не устраивает. Только война», — не без иронии подытожила Анжелика.

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