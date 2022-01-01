Лондон, , 10:24 — REGNUM Более 98% от общего потребления электроэнергии в Шотландии в 2021 году пришлось на энергию, получаемую из возобновляемых источников. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальные данные правительства Шотландии.

Зеленая энергетика

Ещё в 2011 году правительство Швейцарии поставило цель по выработке всей потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников к 2020 году. Тогда на долю «зелёной энергетики» в Шотландии приходилось 37% от потребляемой электроэнергии.

К 2020 году этот показатель был доведён до 97,4%. В 2021 году доля возобновляемых источников в генерации потребляемой электроэнергии выросла до 98,6%.

Отмечается, что по итогам года на возобновляемые источники пришлось 25,4% от общего потребления энергии в Шотландии, включая электроэнергию, тепло и транспорт. К 2030 году правительство планирует довести этот показатель до 50%.

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