Магнитогорск, Челябинская область, , 10:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области удалось найти девятилетнего мальчика, пропавшего в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Информация о пропаже поступила ранее в Отдел полиции «Правобережный» от родителей ребёнка. На розыск были ориентированы сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также волонтёры. Где именно его удалось разыскать, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок возвращался в новогоднюю ночь домой из гостей, но не пришёл.

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