Магнитогорск, Челябинская область, 1 января 2022, 10:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области удалось найти девятилетнего мальчика, пропавшего в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Информация о пропаже поступила ранее в Отдел полиции «Правобережный» от родителей ребёнка. На розыск были ориентированы сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также волонтёры. Где именно его удалось разыскать, не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок возвращался в новогоднюю ночь домой из гостей, но не пришёл.
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