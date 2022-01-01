Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области удалось найти девятилетнего мальчика, пропавшего в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

News.kmvcity.ru Розыск!

Информация о пропаже поступила ранее в Отдел полиции «Правобережный» от родителей ребёнка. На розыск были ориентированы сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также волонтёры. Где именно его удалось разыскать, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок возвращался в новогоднюю ночь домой из гостей, но не пришёл.