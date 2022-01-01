Токио, 1 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Вакцину от COVID-19, которая будет способна защищать от нового заболевания на протяжении всей жизни, разрабатывает группа японских ученых из Токийского института медицинских наук. Об этом 1 января сообщает издание The Japan Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что клинические испытания такого препарата, возможно, смогут начаться в 2023 году.

Также уточняется, что группа исследователей во главе с профессором Митинори Кохарой взяла за основу вакцину против оспы, которая была разработана врачом из Британии Эдвардом Дженнером еще в XVIII веке и содержала неопасный для человека вирус коровьей оспы, что в в итоге помогло человечеству победить это смертельное заболевание.

При этом ученые из Японии намерены создать рекомбинантный вирус вакцины против оспы, в которой будет спайковый белок нового коронавируса и это, как считают исследователи, может способствовать появлению пожизненного клеточного иммунитета от нового заболевания.

Кроме того, указывается, что эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса вакцины от оспы, который кодирует ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, сохранявшиеся в течение более 20 месяцев. В то же время отмечается, что все вакцинированные мыши, заражённые через 20 месяцев птичьим гриппом, выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны в наступившем году будет уделять приоритетное внимание мерам по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики.