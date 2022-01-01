Москва, , 10:19 — REGNUM С января 2022 г. Центробанк (ЦБ) России получает право на введение прямых лимитов на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребительских кредитов и займов.

Регулятор сможет вводить ограничения на долю высокорискованных потребительских кредитов в новых выдачах (кредитки, ссуды наличными, покупка товаров).

Введённые меры не затронут ипотеку, автокредиты, ссуды на образовательные цели с господдержкой, а также кредиты для инвалидов на приобретение техсредств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, которые компенсирует государство.

Ранее сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Банке России» и ст. 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».