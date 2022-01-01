Южно-Сахалинск, , 10:11 — REGNUM Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

«Кипяще море. Корсаков», — написал автор видео в Telegram-канале.

Данное погодное явление может возникать из-за резкого снижения температуры воздуха на побережье на фоне относительно теплого моря. Утром 1 января в Корсакове температура воздуха составляла — 14 … — 12 градусов.