Южно-Сахалинск, 1 января 2022, 10:11 — REGNUM Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»
«Кипяще море. Корсаков», — написал автор видео в Telegram-канале.
Данное погодное явление может возникать из-за резкого снижения температуры воздуха на побережье на фоне относительно теплого моря. Утром 1 января в Корсакове температура воздуха составляла — 14 … — 12 градусов.